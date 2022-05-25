李克強要求落實穩經濟政策 多地方陸續表態貫徹

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（中央社記者吳柏緯上海25日電）中國國務院25日下午召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強強調扎實推動各項「穩經濟」政策實施、見效，確保經濟運行在合理區間，多個地方政府隨即表態貫徹執行。

央視報導，李克強在「全國穩住經濟大盤電視電話會議」發表重要談話，會議則由國務院副總理韓正主持，副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴也出席。

李克強稱，從3月開始到4月份以來，一些經濟指標明顯走低，「困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大，發展是解決我國一切問題的基礎和關鍵。」

他強調，要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅定信心，迎難而上，把「穩增長放在更突出位置，著力保市場主體保就業保民生，保護經濟韌性，努力確保二季度經濟合理增長和失業率儘快下降，保持經濟運行在合理區間。」

李克強也提及，要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的一系列「穩經濟」政策在5月底前都要發布實施細則。

他說，解決兩難、多難問題是對行政能力的考驗。「要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務，防止單打一、一刀切。各地在助企紓困上政策能出盡出。」

在李克強做出指示後，地方政府也表態貫徹中央指示，徹底執行。

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第一財經報導，在國務院的會議結束後，浙江省隨即召開會議進行具體部署。浙江省長王浩要求按照李克強講話，堅定信心、迎難而上，鼓足幹勁、攻堅克難，「全力抓好國家33條穩經濟措施和浙江省實施方案貫徹落實，加快推動經濟回歸正常軌道，確保經濟運行在合理區間，堅決扛起為全國穩住經濟大盤作貢獻的浙江擔當。」

此外，21世紀經濟報導，湖北省也在會後舉行會議，省長王忠林強調，穩住經濟大盤是「國之大者」。堅持穩字當頭、穩中求進，以「高度自覺堅定扛實政治責任，咬定全年目標不動搖，全力實現雙過半，為穩定宏觀經濟大盤作出湖北貢獻。」（編輯：邱國強）1110525