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上海新增病例續降 6/1商場全面恢復線下營業

2022/5/26 10:21
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（中央社記者吳柏緯上海26日電）隨著上海疫情趨緩，各地的大型賣場、超市逐步恢復線下營業，部分商場的復市率甚至達70%。據官方時程安排，上海的商場將於6月1日全面恢復線下經營。

根據上海市衛健委通報，25日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例48例和無症狀感染者290例，其中31例確診病例為既有無症狀感染者轉變，17例確診病例和290例無症狀感染者在隔離管控中發現。

由於疫情逐步獲得控制，加上全面解封在即，上海市近日發布「關於我市持續鞏固疫情防控成果推動商貿企業有序復市的實施方案」，6月1日之後，上海的購物中心、百貨商場、專業專賣店全面恢復線下營業。

根據上海新聞資訊網站東方網，上海多個地區的賣場近日都已開始逐步復市，並做壓力測試，有些業者計劃在6月1日前全面完成線下營業。

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報導提及，普陀區在實現社會面清零後隨即按照「有序開放、有限流動、有效管控」的原則，穩步推動復商復市，區內幾個大型商場於今天正式恢復線下營業；金山區的多個商場也逐步恢復線下營運，然而主要以服飾和外送餐飲為主。

部分商場的復市率已達70%，並將24日至31日設定為測試期，一方面爭取更多的商家復工復市，同時也為6月1日全面復市預做準備。（編輯：李雅雯）1110526

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