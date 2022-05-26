深圳要逝者檢測證明惹議 網友：沒做核酸不能死

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（中央社台北26日電）中國藉大規模核酸檢測以遏止COVID-19疫情，傳出連逝者都不放過，深圳殯儀館規定需提供逝者檢測證明引發熱議，網友嘲諷說「難道擔心返陽」、「沒做核酸不能死」。

根據「沸點視頻」微博25日文章，指深圳「智慧殯葬」APP提示稱疫情期間，對封控管控防範區的逝者，報喪人除提供死亡證明外，需額外提供逝者核酸檢測證明。

此發文引起網友熱議，分別回應「難道擔心返陽」、「如果是死於新冠，不是應該由醫院出證明嗎」，還有網友建議逝者的核酸檢測報告，同步也燒一份，「不然，牛頭馬面可能不帶路去見閻羅王」。

另有網友表示，之前給魚做核酸，現在又出了給死人做核酸，「這是要鬧哪齣？太玄幻了」， 更有人嘲諷「沒做核酸不能死啊」。

不過也有網友力挺這項規定，指如果逝者攜帶病毒，殯儀館內還有其它人卻未被告知，工人直接接觸，很有可能被感染。

深圳殯儀館隨後回應這項政策自今年以來確實一直存在，一般是要有24小時以內的核酸檢測證明，若實在無法出示的情況下，也可以提供家屬的核酸證明；如果逝者本身確診，殯儀館也有相應政策和處理流程。

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中國國務院近期強調，要提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情監測預警靈敏性，大城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬監測範圍和管道。

綜合中國媒體報導，常態化核酸檢測如今對中國民眾已是生活日常。截至目前，至少有北京、上海、深圳、杭州、大連、南昌、蘇州等17個城市，對進入公共場所要求核酸證明，這涉及約2億人，占中國總人口14%。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110526