深圳促消費 買手機家電補貼15%

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（中央社台北26日電）為提振消費，中國科技重鎮廣東深圳市政府今天宣布，購買電子產品、家電等可獲15%的補貼，每人累計最高補貼人民幣2000元（約合新台幣8600元），政策有效期至今年12月31日。

綜合中新網等陸媒報導，深圳官方26日公布，當地發展和改革委員會、商務局、工業和信息化局等多部門23日聯合印發了「深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施」。

其中在鼓勵汽車消費方面，明確支持個人消費者購買新能源汽車，對新購置符合條件新能源汽車並在深圳市內上牌的個人消費者，給予最高不超過每輛1萬元的補貼。

在擴大消費電子市場規模方面，「措施」提出要展開消費電子產品促銷活動，結合開學季、暑假促銷季、傳統節日等主題，在5至8月期間輪動組織展開消費電子專場促銷活動。

「措施」對消費者購買符合條件的手機、電腦、耳機、音響、全屋智慧型家電、消費級無人機等產品，依照銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

在推動家電消費方面，對消費者購買符合條件的電視、空調、冰箱、洗衣機等家用電器，依銷售價格的15%給予補貼，每人累計最高2000元。

此外，深圳市還新增1000萬元「有獎發票」資金，針對零售、餐飲、文旅、住宿、體育等領域，在全市範圍根據發票金額展開「有獎發票」活動，期限自5月1日至年底。

受3月以來上海市等多地爆發新一輪COVID-19本土疫情以及封城等防疫措施的影響，中國經濟下滑壓力逐步加大。國家統計局最新公布的4月份經濟數據顯示，工業生產、出口、投資、消費等指標全面回落，城鎮調查失業率升至去年3月以來最高。

面對當前經濟危機，中國國務院昨天召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」，總理李克強在會中坦言，「3月份尤其是4月份以來，就業、工業生產、用電貨運等指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情嚴重衝擊時還大」。

他要求在本月底前發布穩經濟一籃子政策實施細則，確保經濟運行在合理區間。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1110526