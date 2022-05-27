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小鵬汽車傳裁員與高層離職 曾憂疫情影響供應鏈

2022/5/27 18:05
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（中央社記者吳柏緯上海27日電）上海才逐漸從疫情陰霾走出來，有序復工之際，曾經擔心上海封城影響供應鏈的中國電動車巨頭小鵬，近日傳出大規模裁員，多名高層相繼離職，種種跡象顯示小鵬擴張速度趨緩。

據澎湃新聞、財經網報導，小鵬汽車正在進行一輪組織調整、裁員，涉及多個部門，目前已有數名公司高層的職務發生變動，有人已經離職。

報導指出，這次的裁員波及多個部門，包含智慧座艙研發中心下轄的「產品設計」、「技術研發」、「語音」、「物聯網」等4個部門，以及負責IT系統運維、數據、訊息管理的系統數據智能中心。

據報導，被裁的除了正式員工外，也包含實習結束並已簽下協議的大學應屆畢業生。

除了基層員工外，公司高層也傳出多起人事變動。報導提到，小鵬汽車海外業務副總裁何利揚已在近期離職，何利揚去年初加入小鵬，負責海外市場，過去曾在華為擔任西歐企業業務部部長、華為汽車業務副總裁。

此外，負責海外業務的營銷副總經理張一博、銷售高級總監張傳金也先後離職。種種跡象顯示小鵬的擴張速度正在放緩。

受到疫情多點爆發與上海封城影響，中國汽車製造業大受衝擊。

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小鵬汽車董事長何小鵬4月中旬在微博發文稱，「如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式，5月份可能中國所有的整車製造廠都要停工停產」，這段發言後續也引起多家科技企業高層附和。

據中國統計局今天發布最新的數據，今年4月「全國規模以上工業企業實現利潤」，製造業利潤年減22.4%，其中又以汽車製造業受到的衝擊最為明顯，讓整體製造業4月的利潤下降6.7個百分點。（編輯：楊昇儒）1110527

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