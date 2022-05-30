上海加快經濟恢復50條 大力度促進疫後復甦

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（中央社記者張淑伶北京30日電）上海市昨天公布「加快經濟恢復和重振行動方案」，一共50條政策措施，在穩就業、購買電動汽車方面都給予大力度補貼，此外還加快新建房屋供應，活絡房地產市場。

綜合媒體報導，針對疫情後復甦的「上海市加快經濟恢復和重振行動方案」共包括8個方面、50條政策措施，自6月1日起施行至今年底。

在穩定就業方面，「方案」對增加就業的給每人人民幣2000元（約新台幣8800元）的補貼、對於困難行業不裁減人的給予每人600元補貼、對於職工培訓的給予每人600元的補貼。澎湃新聞引述申萬宏源首席經濟學家楊成長表示，這樣的力度史上空前。

在促進大宗消費方面，今年內將新增非營業性客車牌照額度4萬個，按照國家政策要求階段性減徵部分乘用車購置稅，對置換純電動汽車的個人消費者給予一次性10000元補貼。支持大型商貿企業和電商平台發放消費優惠券，支持文創、旅遊、體育產業發展。

報導引述上海社會科學院黨委書記權衡說，從短期經濟復甦來說，消費在穩經濟中的基本作用還是非常突出的。尤其對上海，服務業經濟占到76%，整個生產性消費和生活力消費占比較大。

此外，上海提出取消企業復工復市不合理限制，自6月1日起取消企業復工復產白名單制。推出擴大企業防疫和消殺補貼範圍、建立長三角產業鏈供應鏈互保機制、暢通國內國際物流運輸通道等措施，支持各行業領域復工復產復市，穩步提高企業達產率。

這波疫情中，一些針對外商的調查顯示，由於嚴格封控，外商有意減少在中國的投資。

根據「方案」，在穩外資穩外貿方面，上海將建立重點外資企業復工復產專員服務機制，提前啟動2022年上海市鼓勵跨國公司地區總部發展專項資金申報工作，進一步支持跨國公司在滬設立地區總部和外資研發中心。加大出口退稅、出口信用保險等支持力度，鼓勵港航企業減免貨物堆存費和滯箱費，助力外貿企業履約訂單。

在擴投資方面，上海將在年內完成中心城區成片舊區改造，全面提速零星舊區改造，新啟動8個以上城中村改造項目。全力推動在建項目復工復產和新項目開工建設，支持擴大企業債券申報和發行規模，充分引導和激發社會投資。

經濟觀察網指出，「方案」也對加快新房上市週期、降低企業拿地成本等方面作出優化。建立房地產項目前期審批綠色通道，及時啓動新一批次市場化新建商品住房項目上市供應。新開工建設的住宅項目城市基礎設施配套費可順延3個月繳納。

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不過，有分析認為，上海目前可能不會放開限購，以避免市場過熱，只要上海能加大房地產供應，就能達到刺激市場的目的。

在金融政策方面，「方案」鼓勵金融機構對中小微企業和個體工商戶貸款、貨車司機貸款及受疫情影響、符合條件的個人住房與消費貸款等，實施延期還本付息，延期還本付息日期原則上不超過2022年底，不影響徵信記錄，並免收罰息。（編輯：呂佳蓉）1110530