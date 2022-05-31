北京雷厲防疫民怨四起 中國網友藉可達鴨宣洩

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（中央社台北31日電）北京當局貫徹COVID-19清零防疫導致民怨四起，繼「潤學」潮後，速食業者肯德基近來隨餐附贈的電動可達鴨迅速竄紅，成為中國年輕一代發洩不滿和憤恨嚴格防疫的「二創」玩意兒，掀起網紅效應。

據美國之音（VOA）報導，可達鴨最初源自日本動畫「寶可夢」（Pokemon），不過名氣不如皮卡丘響亮，外貌如鴨嘴獸又矬矬的，常常聽不懂主人指令，遭遇打怪對決還得靠著皮卡丘替牠出頭。

儘管可達鴨並非寶可夢系列玩偶的主流，報導指出，但這回肯德基推出的隨餐附贈玩偶中，電動可達鴨一貫呆頭呆腦的模樣，搭配洗腦歌般的魔性音樂上下擺動雙手，卻意外竄紅。

報導說，特別是不滿北京當局近期雷厲防疫封控的中國年輕世代，紛紛藉著可達鴨發揮二次創作，抒發沮喪無奈和不滿憤怒，瞬間在網路世界引爆宣洩情緒的「破圈」效應，以致「一鴨難求」

報導指出，可達鴨經二創加持已成為另類網紅，手持網友們宣洩心情的便利貼字條，像是「不想做核檢」、「我要出去玩」、「健康碼」、「出行碼」等，其隨音樂上下擺動如舉牌抗議的影音，如病毒般瘋傳。

其他在網路高頻率出現的詞彙還包括，「拒絕上班」、「加油賣錢」、「拒絕內卷」、「禁止擺爛」、「努力搞錢」、「躺平」等。

分析可達鴨的爆紅效應，報導指出，這是中國網友處於整體環境壓力的自我解嘲，各種搞怪標語也是年輕人追求個性的展現。

另有傳播學者表示，疫情改變了大眾的心態，可達鴨成為大眾宣洩焦慮、壓抑的出口，更有分析指出，可達鴨符合目前中國年輕人的躺平心態，「喪文化」情緒藉著可達鴨得以釋放。

報導表示，也有企業主藉著可達鴨表達心聲。小鵬汽車創始人何小鵬近日在社交平台上傳可達鴨揮舞「急求芯片」的片段，不言自明暴露全球陷入晶片短缺的困境。

若說中國民眾以擺動雙手的電動可達鴨訴諸言詞以表達對嚴苛防疫不滿，用腳出走的潤學潮則是實際付諸行動的體現。

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