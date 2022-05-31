封控錯過防治期 上海白蟻先「復工」

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（中央社台北31日電）上海6月1日將按下社經發展重啟鍵，但近日市民抱怨白蟻成群大爆發，攻占街頭，爬滿路燈、路樹。由於嚴厲防控，上海今年錯過最佳蚊蠅控制期，當地政府已在近期加大病媒防治力度。

據新民晚報、上觀新聞等多家陸媒報導，不少上海網友在近日曬出白蟻紛飛的照片，連在這次疫情因直播健身操而爆紅的台灣藝人劉畊宏，也得在近來直播中不停地拍打身上的白蟻。於是，上海人說：「它們先復工了。」

上海市物業服務熱線的一名工作人員日前表示，「今天晚上關於反映白蟻問題的電話沒有停過」。

這名工作人員說，每年5至6月的時候都會接到市民對於白蟻的投訴，「一般每年的某一天反映白蟻問題的電話會突然爆發，今天就是這樣的情況，一下子很多市民都反映白蟻大量出現的問題。」

上海市愛衛辦在28日至30日，展開為期3天的「萬名消殺人員蚊蠅高峰壓制行動」。

上海市疾病預防控制中心病媒生物防制（治）科主任醫師冷培恩表示，往年的3月會進行蚊蠅監測、4月展開早春蚊蠅控制、5月進行雨水井投藥等。

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他接著說，今年受疫情影響，蚊蠅監測工作暫停，環境清潔、病媒防治及投藥相關工作人員也無法正常展開工作，錯過早春最佳蚊蠅控制時期，因此今年病媒控制難度大於往年。

截至今天凌晨，上海市54家白蟻防治企業的近500人參與值守和滅治工作。上海各街鎮共有2400多名病媒生物防治專業人員，隨著疫情趨穩，截至目前，病媒生物防治專業人員返崗率為57%。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110531