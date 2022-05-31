吉林四平市2次未測核酸拘10天 高壓手段引民怨

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（中央社台北31日電）中國嚴峻防疫措施民怨四起，吉林省四平市今天公告對逾2次未測核酸者拘留10天，引發網民批評「還有法律嗎」？更有網友鼓吹不檢測，「看看監獄有多少空地」。

根據「四平發布」資訊，四平市新冠肺炎疫情防控指揮部今天公告，指為鞏固來之不易的疫情防控成果，自6月2日起展開城區居民核酸檢測，核酸檢測要求「應檢必檢，不落一人」。請廣大市民密切關注核酸檢測時間，按社區通知準時參加。

這項公告另表示，對無故不參加核酸檢測的人員，將依據「中華人民共和國傳染病防治法」和「治安管理處罰法」，採取相關措施。

處罰措施包括限制出入小區和公共場所，補檢費用自理並由公安部門進行訓誡，2次以上未參加核酸檢測，依法行政拘留10天、處罰款人民幣500元（約新台幣2150元）、並納入失信人員名單，在媒體上公開曝光等。

這項公告一出引發中國網友熱議，且批評聲四起，指「四平市政府知法犯法，公開違法」、「還有法律嗎？還有王法嗎？」、「這樣的拘留規定究竟是依據哪條法律？完全是對中國法治建設的嚴重破壞！ 」。

更有網友留言「別拘留了，直接槍斃，無法實現社會面清零就清零社會面 」、「建議團結起來都不做，看看監獄有多少空地兒」。

今年以來中國疫情蔓延，嚴峻抗疫措施屢屢引發民怨，其中上海封城物資運送成大問題，被困在社區中的民眾面臨食物與生活物資短缺的壓力，上海市副市長宗明還曾哽咽表示會盡全力改進。

此外，中國多地出現感染者面對被入戶消毒的無奈。例如江蘇消毒人員將感染者冰箱內的食物全部丟棄，有上海網友指消毒人員沒聯繫過他便入屋，做法「簡單粗暴」。

中國力爭「動態清零」後多地實施常態化PCR核酸檢測後，耗費大量人力財力也干擾民眾生活。吉林四平市以拘留等高壓手段要求民眾檢測，再引發新一波民怨。（編輯：唐佩君/邱國強）1110531