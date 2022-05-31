中國單日新增染疫數低於百例 北京豐台拉警報

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（中央社台北31日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例97例（含確診者與無症狀感染者）。中國單日新增染疫數降至百例以下，上海將於明天重啟社經活動；北京豐台區則因社會面出現患者，又拉起警報。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，30日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例50例。當中，本土病例28例，以北京病例最多有16例，接續是上海9例；境外移入則有22例。

當天通報無症狀感染者124例，境外移入55例、本土病例69例。單日新增本土無症狀感染者以上海最多有22例，接續是河北15例，遼寧12例，吉林7例，北京則有2例。

上海新增染疫數大降，30日新增31例本土染疫。上海明天將迎接新的防疫階段，屆時全市將全面復工，歷經2個多月封城，整體確定解封，小區不得限制居民出入。另據財新網統計，上海本輪疫情從3月1日迄今，累計感染者62萬6808例。

北京新增染疫數18例，涉及海淀、豐台、石景山區。為控制疫情，海淀全區繼續實施居家辦公；豐台全域實行居家辦公，非必要不流動，外區市民非必要不入豐台。

北京豐台昨天發現1例社會面病例，北京市委書記蔡奇喊話，豐台區要深刻汲取教訓，以每日清零狀態阻斷病毒傳播鏈條。

中國東北地區疫情反覆，遼寧丹東市30日實施丹東市區靜態管理，將連續展開區域核酸檢測。

截至30日24時，現有確診病例2508例（其中重症病例128例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4099例。尚在醫學觀察的密切接觸者17萬4710人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬1950例（境外移入453例）。

港澳部分，香港特別行政區累計確診病例33萬2335例（出院6萬2200例，死亡9378例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110531