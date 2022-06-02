3成中國人常態化核酸檢測 挑戰不只是錢從哪來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京2日電）中國有近3成人口覆蓋在「常態化核酸檢測」政策下。陸媒分析這項政策面臨諸多挑戰，除了「錢從哪裡來」的問題，還有檢測正確性、合格檢測人員不足以及隱形成本如排隊等。

6月最新一期「中國新聞週刊」專文探討常態化核酸檢測面臨的挑戰。內容顯示，民眾雖然配合政策，但也有許多困惑。有北京豐台區的居民表示，光是5月就做了20幾次的核酸檢測，「難道這麼久了，還不能證明我是安全的嗎」。

報導指出，深圳是中國最早開始常態化核酸檢測的城市。4月5日起，深圳居民出入公共場合和搭乘公共交通須出示72小時核酸檢測陰性證明。截至5月14日，全國已經有3個省分及28個城市宣布實施常態化核酸檢測，經濟總量占2021年中國GDP的41％；涉及人口4.2億人，占2021年全國人口的29％。

深圳市疫情防控公共衛生專家組組長盧洪洲5月初說，儘管Omicron病毒株存在傳播隱匿性強的特點，但常態化核酸檢測等措施，基本上可以杜絕大規模爆發疫情的可能，「只要有聚集性病例，（常態化核酸檢測）就可以第一時間發現，發現以後就可以把疫情撲滅。這就是深圳經驗」。

不過，盧洪洲也強調，未來若要徹底轉「被動」為「主動」，不再需要常態化核酸篩查，甚至是走出疫情，主要還是靠保護效力高、長效疫苗來建立群體免疫，以及口服小分子抗病毒藥物來減少重症。這樣才不用擔心大規模的疫情反彈，逐步走向放開。

當前中國實施常態化核酸檢測，首先面臨最大的問題是「錢從哪裡來」，在當局已經表態醫保不能為此買單的情況下，各地方政府就得依靠自身財力。報導以河南為例，若按每個月15次全員篩查、每次每人費用人民幣3.5元（約新台幣15元）計算，核酸檢測費用將占2021年財政收入的9.5％。

常態化核酸還包括一系列隱性成本，例如，人們做核酸花費的時間、核酸檢測相關人員高強度工作的心理和身體超負荷等。

比起採購硬體設施，多名公衛專家表示，短期內合格採樣與檢驗人員的招募與培訓是最難的。報導說，為了實現常態化核酸檢測，全國範圍內至少將新增75萬個檢測點，需要的核酸採樣人員至少在100萬人以上。

北京一家核酸檢測機構4月26日成立，5月3日便獲得醫療機構許可證，隔天開始核酸檢測工作。面對質疑，朝陽區衛健委回應稱，因區內核酸檢測能力存在缺口，所以加快了檢測機構的審批。

核酸檢測行業快速擴張，其檢測結果的正確性、有無不當利益都受到關注。北京市日前在10天內對3家核酸檢測公司立案偵查，其中提到違規混檢、「稀釋核酸樣本」，影響結果正確性。這種做法可以理解為檢測業的「偷工減料」。

核酸檢測機構被視為當前最有利可圖的行業，但報導指出，隨著檢測單價不斷下調，這門生意已經是「薄利多銷」，沒有想像中好做。一些第三方檢驗機構還必須自己先墊付龐大的費用，面臨著被拖款、舉債完成檢測任務的情況。

此外，常態化核酸檢測到底要執行到什麼時候、頻率應該多高也是一個問題。報導引述盧洪洲說，Omicron病毒株平均潛伏期只有3天，最長也就是5到7天，最長14天沒有疫情，普通民眾也可以停止核酸檢測了。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

實際情況顯然不是這樣。這則新聞報導下方有網友留言表示，「我們這邊都清零快兩個月了，還全員核酸呢」，還有網友說，自己在安徽西北偏遠的小縣城，人口以流出為主，但全員4天做一次核酸混檢，不做健康碼就變黃色，「有必要嗎」，他質疑為什麼不針對流入人口做核酸檢測就好。

也有網友認為，「常態化時間長了也會流於形式」，重要的還是盡早研制出有效藥物或可靠疫苗。（編輯：李雅雯）1110602