穩經濟 中國財政部推8項措施

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（中央社台北2日電）中國財政部今召開記者會，提出穩經濟的8方面措施指出，要將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅人民幣1420億元，今年頒布的新增留抵退稅總額約達1.64兆元。

據官媒央視報導，中國財政部今天召開記者會，有關負責人介紹，為穩定經濟大盤，推動經濟運行在合理區間，將在8方面頒布相關措施，包含退稅、加快財政支出、發放專項債券、穩市場、擴大投資與消費等。

首先是進一步加大增值稅留抵退稅政策力度。中國財政部部長助理歐文漢說，會將更多行業納入按月全額退還留抵稅額政策範圍，預計新增留抵退稅1420億元，今年頒布的新增留抵退稅總額達到約1.64兆元。

他說，這是「雪中送炭幫助企業度過難關」。

其次，將加快財政支出進度。中央財政將督促下達各項轉移支付，加緊推進已納入年度計畫的重大工程建設，加大存量資金盤活力度。第三，加快地方政府專項債券發行使用，並擴大支持範圍。確保今年新增專項債券6月底前基本發行完畢，力爭8月底前基本使用完畢，新基建、新能源專案納入專項債券重點支持範圍。

第四是穩住市場主體。將統籌運用政府性融資擔保、政府採購、社保費緩繳、援企穩崗等政策，為中小企業注血紓困。

第五項為積極擴大投資和消費，配合相關部門加快下達基建投資、水利發展等預算，推動儘早形成實物工作量；階段性減半徵收車輛購置稅，提振汽車消費。

第六，切實保障基本民生。實施住房公積金階段性支持政策，對受疫情影響的企業可按規定申請緩繳住房公積金。完善農業轉移人口、落戶人口等政策，隨遷子女義務教育獎勵力度，對困難群眾生活保障，兜實基本民生底線。

此外，將支持保障糧食能源安全、支持保產業鏈供應鏈穩定兩方面頒布支持措施。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110602