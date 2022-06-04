多黨立委參加六四悼念晚會 籲台灣堅守民主

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（中央社記者沈朋達台北4日電）多名民進黨、民眾黨和時代力量政治人物參加今晚在中正紀念堂舉行的六四悼念晚會。他們說，台灣有責任堅守民主、紀念六四；也有人強調台灣不能出現「不民主狀態」。

「華人民主書院協會」等多個公民團體4日晚上在中正紀念堂民主大道舉辦「民主抵抗極權，世界共撐自由：六四33週年悼念晚會」。

民進黨立委洪申翰在會上說，如今香港無法舉辦紀念六四活動，有民主法治、言論自由的台灣，更有責任要照顧彼此。他說，「台灣對世界的價值不只是半導體」，在意識形態議題上應站穩腳步。

洪申翰又指前總統馬英九今天對六四的發言「荒謬」，說明「台灣的民主不是國民黨給的，是台灣人拼出來的」。他表示，拼出更大的民主、對抗中共，是台灣的歷史使命。

馬英九今天稍早在臉書談到六四時，呼籲大陸當局面對歷史、承擔責任；同時指台灣雖號稱民主，卻一步步墮入不自由的民主，值得警惕。

民眾黨秘書長謝立功則在會中呼籲台灣人看清中共本質。台灣作為民主自由國家，應成為華人民主的堅定堡壘。他也呼籲自稱大國的中共，應展現民主自由風範，強調民眾黨會持續關注台商李孟居刑滿卻不能回國的問題。

謝立功話鋒一轉，表示不希望台灣出現「不民主的狀態」，發言抒發心情被指為假訊息，「用認知作戰扣帽子」。

民眾黨立委蔡壁如也說，民主是台灣人的共識，「不是任何黨派的專利」。她認為焦點應該回到內政民生議題，而非統獨的零和競爭。

時代力量立委邱顯智則引用「民主和平論」的論點，強調促進中國民主不只是為了中國，也是維持台海和平。（編輯：楊昇儒）1110604