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遼寧丹東疫情燒 官方疑病毒飄自北韓籲市民關窗

2022/6/8 15:48
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（中央社台北8日電）據報導，與北韓接壤的遼寧省丹東市疫情不斷，當地尚無法釐清此輪疫情的傳播鏈，官方懷疑病毒可能從北韓乘風而來，已呼籲住在鴨綠江邊的居民南風天氣盡量不要開窗。

對此，不少中國網友表示，COVID-19病毒透過空氣傳播數百公尺的說法並不科學。研究顯示，病毒不太可能遠距離傳播，尤其是在沒有反覆接觸的戶外環境中。

綜合香港01等媒體今天報導，擁有219萬人口的丹東市雖自4月底開始採取封鎖措施，但是單日新增的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例仍不斷上升；而據丹東疾管中心，過去一週當地多數染疫者在確診前至少4天未曾出過社區。

由於找不到傳播鏈，當地官員懷疑，病毒是從北韓順風飄來，已呼籲住在鴨綠江邊的居民南風天氣盡量不要開窗。

一名丹東居民說，他們還被要求加強檢測。

北韓疫情持續延燒，據官媒朝中社，當地正在經歷一場疫情爆發危機，自4月底以來疑似病例已超過400萬例。

據報導，丹東市和遼寧省疾管中心官員在電話中表示，不了解病毒透過空氣傳播的詳細情況。

丹東是北韓和中國的重要貿易中心。疫情之前，北韓約70%的對外貿易透過丹東市進行。疫情期間，丹東市和鄰近的北韓新義州市之間的鐵路貨運已暫停。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110608

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