不敵監管？ Nike停止跑步App中國區服務

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（中央社台北8日電）中國加強網路監管審查之際，全球最大運動品牌耐吉（Nike）宣布，其廣受歡迎的跑步應用程式Nike Run Club（NRC）將從7月8日起停止中國區服務和營運。

NRC是中國最早上線的跑步應用程式，迄今廣受歡迎。在網路社群微博，部分大陸網友認為NRC停止服務應是數據外洩的適法性問題。

路透社報導，Nike今天上午透過NRC向中國大陸用戶宣布了這一消息，並感謝他們的支持。

陸媒澎湃新聞報導，Nike透過NRC表示，「感謝曾與我們奔跑過…暫別但不停步，跑道見！」宣布即日起將為有需要的跑者提供數據導出服務。

NRC允許用戶在多個國家/地區跟蹤他們的跑步情況並挑戰朋友參加比賽，並在中國這個公司最賺錢的市場擁有超過800萬用戶。

Nike沒有提到作出這一決定的原因，但公司發言人稱，未來將繼續為中國跑者提供增強型、本地化的數位化解決方案。

Nike表示，正在繼續投資在中國的運動市場。

報導引述Nike發言人稱：「我們正在為中國打造一個來自中國的生態系統，專門滿足該地區獨特的消費者需求，以更好地為運動員服務。」

報導提到，包括領英（Linkedin）和雅虎（Yahoo）在內的其他美國科技品牌在過去一年中停止向中國大陸用戶提供或減少服務，理由是審查制度和合規要求的提高。

2021年10月14日，領英宣布將關閉在中國的網站，並透過聲明表示，之所以作出這項決定是因為，「中國的營運環境已更具有挑戰性，而中國當局要求遵守的規定也更多」。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110608