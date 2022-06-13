中國單日新增143本土病例 北京疫情來勢洶洶

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北京12日新增染疫數為51例，是全中國最多，病例都與爆發疫情的朝陽區天堂超市酒吧（圖）相關。（中央社檔案照片）

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（中央社台北13日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例143例（含確診與無症狀感染）。昨天新增最多本土病例之地在北京，當地官員坦言，北京這波疫情來勢洶洶。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，12日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例89例。當中，本土病例69例，以北京29例最多，接著是內蒙古27例、上海11例；境外移入則有20例。

當天通報無症狀感染者131例，其中境外移入57例，本土病例74例。單日新增本土無症狀感染者以上海26例最多，北京則有22例、內蒙古13例。

北京昨天新增染疫數為51例，是全中國最多，病例都與爆發疫情的朝陽區天堂超市酒吧相關。官方坦言，這起從酒吧開始的聚集性疫情來勢凶猛、防控難度大，現今要一手抓流調溯源，一手抓風險管控。

為此，朝陽區從今天開始將連續展開3天的核酸篩查，該區還劃定了多個封控、管控區。截至目前，該區新增密接2457人，次密接703人。

其他區如豐台區則針對重點行業所涉及的快遞、冷鏈、裝修裝卸等從業人員，按照風險等級開展不同頻率的核酸篩查工作，針對涉及酒吧病例相關街鎮和距離風險區較近的區域，展開連續三天的核酸篩查。

值得注意的是，這起涉及酒吧的疫情延伸出一起KTV感染，染疫地在門頭溝。根據昨天北京官方通報，門頭溝近期報告6例感染者，其中5人關聯同一家KTV，4名顧客、1名KTV工作人員感染。

上海共新增37例，當日社會面發現的感染有5例。由於此前美容美髮出現染疫，當地現加強服務業行業的防控要求，發布了關於餐飲、美容美髮、家政等居民生活服務業復商復市疫情防控指引。

截至12日24時，現有確診病例886例（其中重症病例19例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4882例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬4850人；尚在醫學觀察的無症狀感染者2396例。

港澳部分，香港特別行政區33萬3528例（出院6萬2861例，死亡9390例），澳門特別行政區83例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110613