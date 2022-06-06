南華早報：上海抗疫需外省馳援 凸顯中國醫療體系脆弱

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南華早報報導，上海市具備頂級醫療資源，但Omicron變異株在當地擴散，仍需他省大規模馳援才能遏止蔓延。圖為上海普陀區5月開放民眾外出購物。（中新社）

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（中央社台北6日電）上海市是中國最先進城市，具備頂級醫療資源，而傳染力強的病毒變異株Omicron在當地擴散，仍需他省大規模馳援才能遏止蔓延，凸顯中國貫徹清零之際，醫療體系何等脆弱。

據香港「南華早報」（SCMP）今天報導，看來中國缺乏足以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的醫療資源，而且中國的醫護占人口比不如若干先進國家，這些國家著重於防範危重症與死亡病例，而非阻斷病毒傳播。

報導說，根據中國衛健委與世界銀行（World Bank）的統計數據，中國平均每千人中執業醫師有2.41人，低於英國的5.8、德國的4.3與澳洲的3.8。

報導指出，同年的統計數據另顯示，中國每千人中的合格護士數僅3.34，遠不如挪威的18、德國的13.95及美國的11.79。

報導說，中國的醫療資源分配嚴重不均，醫療體系中最高階的醫療院所集中在城市，偏遠鄉鎮只有能夠應急的低階醫院和診所，而中國14億人口中，36%分部於村落地區。

報導指出，偏遠村落每千人口中，執業醫師及護士數分別只有1.48與2.1，城市則是3.96和5.4，若這些醫療資源短缺的鄉鎮一旦爆發疫情，患者勢必無法接受妥善治療，只能轉其他醫院救治。

報導說，若干直轄市防疫措施比較完善，於此同時，數個醫療資源不足的省份就算沒有爆發疫情，也只能聽天由命。

報導指出，像是首都北京每千人口中的執業醫師和護士數分別是4.62及3.59居全中國之冠，但即使是河北省也就是北京的所在地，每千人口中的醫師及護士數分別僅2.48和2.7。

至於專門收治染疫危重症的加護病房，報導說，中國加護病房專科醫師僅占全體執業醫師的0.8%，而北京每10萬人的加護病房床數是4.76，上海3.27，總計2021年全中國的平均值是4.53。

報導指出，河南與山東省雖略高於全國分別是7.6和5.53，但總體而言，中國加護病房收治的量能偏低，因德國高達33.9，澳洲28.9，美國25.8，南美洲的智利也有7.3。

上述數據凸顯中國醫療體系的從業人員和病床數不僅患寡也患不均，以致疫情來襲時捉襟見肘，而中國當局防疫堅持清零造成有限醫療資源的錯置，更是重傷社會與經濟。

報導說，香港大學生物醫學學院教授、病毒學家金冬雁表示，醫療資源短缺可藉由疫苗覆蓋率補強，尤其對高齡長者施打疫苗以防止危重症，但達成這個目標中國還得加把勁。

報導指出，金冬雁說：「這是刻不容緩的，不能拿疫苗覆蓋率低當作貫徹清零的藉口，基於中國劍及履及的行動力，當局並未給長輩施打足夠的疫苗。」

報導說，由於當局力主清零，中國展開疫苗施打行動之初，並未把高齡長者納入高風險人群的考量之中，但變異株Delta與Omicron的浮現，卻導致疫情大爆發。

報導指出，中國大規模接種行動仰賴自主研發的疫苗，而美國輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech研發，防護效果更佳且普及全球以mRNA技術製成的BNT疫苗，當局卻遲遲不授權。

報導說，上海復旦大學研究人員上月在國際期刊「自然」（Nature）發表一篇報告指出，至3月底因疫苗誘發的免疫力程度，不足以遏止Omicron導致的疫情。

報導指出，這篇文章說，透過高風險者接種疫苗並確保獲得抗病毒治療，可防止醫療體系的崩潰，除了疫苗接種，抗疫還得仰賴非藥物的措施如戴口罩、避免群聚與保持社交距離等，才能阻斷病毒擴散。

但中國卻反其道而行，報導說，有關部門投入較多資源於闢建永久隔離設施，並組建團隊執行檢測。

報導說，美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃延中表示，中國大部分的醫療資源投入於檢測與隔離，而非著眼於長期投資，如打造加護病房或培訓專門的醫護等。

報導指出，黃延中說，這都是取決於清零的防疫政策所致，卻只能收到短線的防疫成效，並說：「清零並非自己喊喊口號就能達成，相反的只會造成適得其反，而且可能會挫傷社會與經濟。」（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110606