打破一刀切硬性規定 中國多地取消核酸證明要求

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（中央社台北6日電）中國採取嚴苛清零手段因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），有些城市要求民眾必須持核酸檢測陰性證明始得進入公共場所、搭乘大眾運輸等。近來多地取消查驗核酸證明，民眾叫好。

綜合界面新聞、多個官方微信公眾號內容，中國多地近期取消查驗核酸證明，對低風險地區人員流動的防疫要求做出動態調整，在某些情況下將不再查驗核酸陰性證明。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒2日於國務院聯防聯控機制新聞發布會上說，目前疫情防控形勢持續向好，「要科學精準落實各項防控措施，不任意增加隔離時間，不擅自對低風險地區人員採取限制措施。堅決防止簡單化、一刀切，防止層層加碼」。

江西省官方2日通知，嚴禁層層加碼、過度防疫，努力用最小代價實現最大防控效果。低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員（含各類學生）可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測陰性證明，不再實行核酸落地檢。

據江蘇交通3日消息，對於低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。對於來自上海等中高風險地區車輛，則仍必須持48小時內核酸檢測陰性證明，並實行提前報備、點對點運輸等閉環管理措施。

安徽5月27日取消低風險地區貨運車輛防疫通行限制，來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明。廣東省內廣州、湛江等多地出行不再要求查驗核酸檢測陰性證明；深圳仍然需要出示72小時核酸檢測陰性證明。

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從廣州站、廣州東站、廣州南站進站乘車旅客，已取消查驗48小時核酸陰性證明。大連、成都、鄭州等多地火車站，先前已經取消進站查驗核酸證明。成都目前全域為低風險地區，出成都不再需要48小時核酸報告，可憑藉行程碼、行程卡出行。

對於多地取消查驗核酸證明，民眾一片叫好，直指打破一刀切硬性規定，經濟才有機會復甦。有批評指出，低風險地區也被要求普遍核酸檢測，對於人民正常生活構成很大障礙；有些地方沒有感染病例，竟也被要求核酸檢測，痛罵根本是勞民傷財、浪費時間，「規定早該鬆綁了」。（編輯：李雅雯/唐佩君）1110606