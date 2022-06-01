關兩個月太悶 上海解封首日多商圈現人潮

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（中央社記者吳柏緯上海1日電）封城兩個月後，上海今天正式解封。悶太久的上海人從凌晨起就開始慶祝，市區多地在深夜出現大量開車兜風的車潮。今天上午開始，包含外灘在內的多個商圈、景點也出現大量人潮。

6月1日零時起上海正式解封，經歷2個月的嚴格封控後，居民終於可以再次自由外出活動。不少民眾迫不及待，在凌晨一解封就外出與朋友聚餐或閒晃，也有人開著愛車出門兜風，上海的延安高架路段在零時剛過不久便出現大量車潮，一般平面道路也出現不少車輛，顯見上海居民在2個月的封控後，已經連一秒都不願意再等待。

以中央社記者居住的社區為例，昨天晚間已經有多位居民在群組裡相約凌晨開車外出兜兜風；此外，也有多名喜愛騎單車的鄰居，解封時間一到便牽車外出，巡遊既熟悉又陌生的城市。

今天上午，上海市區內的人潮逐步恢復過往，街頭上汽機車熙來攘往，地鐵站內也有不少乘客，列車班距也回到疫情爆發之前5到7分鐘一班。加上今天適逢中國的兒童節，因此仍可以看到不少家長帶著孩子外出逛街、購物。

中央社記者今天上午實地走訪上海市內幾個知名商圈與景點，雖然人潮尚未回到疫情爆發之前，且部分店家仍未恢復正常營業，但仍有不少人搶在解封第一天就出門走走逛逛。

上海知名的南京路步行街與外灘觀景台自今天上午開始就出現了人潮，不少人到南京路商圈的百貨公司、專賣店逛街採購，街邊販售特色小吃的知名老店門口則出現排隊人潮，員工一邊疏導人潮、要求排隊，一面確定消費者的健康碼等資訊。

根據上海市的防控規範，6月1日開始，無疫情風險的區域恢復線下營業後，客流總量不超過最大承載量的75%。

鄰近步行街的外灘觀景台上則出現不少拍照的民眾，除了拍下東方明珠塔等建築之外，也有人忙著自拍或跟親友共同合影留念。在社群平台小紅書上也有人分享在觀景台上拍攝的照片，並提及「過往對於在觀景台上拍照興致缺缺，然而沒有想到解封後第一時間就是想要到這裡留下紀念」。

雖然今天上午在觀景台的人潮較疫情之前少了很多，但仍是過去兩個月以來人數最多的一天，因此現場有不少公安、警察維持秩序與疏導民眾。

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除了南京路外，淮海中路商圈今天上午也出現了逛街人潮，除了逛百貨商場外，也有不少人前往時尚品牌、運動服飾品牌與日系雜貨品牌的店面採購服飾、生活用具，準備把2個月「額度」一次買完。

雖然上海正式解封，然而不少店面，不論是餐飲或是消費品，仍未恢復營業，紛紛貼出公告表示還要再休息幾天，多數都將恢復營業的日期訂在6月3日端午節後。此外，也有一些店面捱不過疫情，等不到解封，大門深鎖並貼出停業公告。（編輯：陳沛冰）1110601

封城兩個月後，上海1日正式解封，上午上海多個商圈、景區都出現人潮。圖為上海淮海中路商圈的人潮。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月1日

封城兩個月後，上海1日正式解封，上午上海多個商圈、景區都出現人潮。圖為上海淮海中路商圈的購物人潮，不少人前往快時尚品牌、運動服飾品牌與日系雜貨品牌的店面採購服飾、生活用具。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月1日

封城兩個月後，上海1日正式解封，上午上海多個商圈、景區都出現人潮。圖為1日上午在南京路步行街逛街的人潮。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月1日