上海解封悲喜參半 居民：難保不會再來一次

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（中央社台北31日電）上海市歷經2個多月封城，將在明天「全面恢復全市正常生產生活秩序」。對於可以踏出家門小區，民眾浮現矛盾複雜情緒，一方面喜迎自由生活；另一方面卻又憂慮疫情重來、封閉再來。

中國採取嚴苛清零手段因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海市3月28日起進入封控狀態，官方原先宣布僅實施5天，後竟長達2個月。期間發生物資欠缺、物流不順和其他有醫療需求者求醫受阻等荒誕情形，上海市居民苦不堪言。

上海市從6月1日起進入解封第三階段「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」。

據路透社31日報導，官方已經開始拆除住宅區周邊圍欄、撕去公共廣場和建築外圍膠帶，上海市封控2個多月期間，許多人蒙受收入損失、醫療困境；對於即將解封拿回正常生活，居民竟沒有百分百喜悅，反而有一種警惕感和焦慮感。

中國英國商會主席李安（Julian MacCormac）接受採訪表示，上海市以巨大的個人和社會經濟成本控制COVID-19疫情，但是沒有什麼可以確保這些不會再次發生，仍然充斥著不確定性。

駱駝酒店集團（Camel Hospitality Group）董事總經理皮爾森（Todd Pearson）仍抱持謹慎態度。他說，封控期間餐館只做外送，這大概支持了5%利潤來源，未能負擔工資和租金，雖然解封可以重啟經濟，「但我只希望這不會以更多的疫情作為代價」。

一些銀行職員說，將不得不穿戴完整的防護服和面罩工作，因為6月1日起將面對公眾。其中一名職員說，將會帶些基本生活用品去上班，以防同事檢測呈陽性時需要就地在辦公室隔離。

中國社交平台微博上則出現了「解封式社恐」標籤，意思是習慣了居家封閉狀態，反而沒有出門慾望，對於回歸正常生活感到憂慮，甚至是害怕重回正軌。

有些人提到，待在家中久了，竟不太知道怎麼跟辦公室同事打交道社交了，也有人說，解封來得太突然，不知如何因應忽然改變的生活；有意見直指，很害怕和他人接觸後又爆發疫情再有一波封城。

「解封式社恐」標籤累積將近百萬條討論，疑似因為過於消極、負面，微博現已經剔除紅色標籤顯示。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110531