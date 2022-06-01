中國單日染疫數續降 上海解封北京收緊兩樣情

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（中央社台北1日電）中國官方今天通報，新增COVID-19本土病例68例（含確診者與無症狀感染者）。上海今天迎來解封，城市逐漸出現人流；北京氛圍則不同，當地政府倡導端午假期要有防護意識，呼籲就地過節。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5月31日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例35例。當中，本土病例22例，以北京病例最多有14例，接續是上海5例；境外移入則有13例。

當天通報無症狀感染者96例，境外移入50例、本土病例46例。單日新增本土無症狀感染者以上海最多有10例，接續是河北8例，吉林7例、山東7例，北京則有1例。

上海昨天新增染疫數共15例，今天上海迎來解封、全市復工。根據陸媒澎湃新聞報導，上海街頭已有車流，地鐵恢復通行，民眾在路上騎起腳踏車，也有人流前往外灘散步拍照，上海漸漸恢復正常生活。

上海市政府上午還發了一封給市民的感謝信，直指今天起上海進入全面恢復正常生產生活秩序階段，這是一個大家期盼已久的時刻，除了感謝醫療、基層人員，也感謝上海全體市民的支持與付出。

北京昨天新增15例，病例涉及4個區，包含西城、海淀、豐台、昌平。從4月22日開始，北京本輪疫情累計1766例；與上海迎接解封氛圍不同，北京因出現社會面確診病例，當地政府要求，端午節假期市民要增強防護意識，非必要不出北京，倡導就地過節。

另外，山東出現疫情，新增7例染疫。6名患者是一家海產品公司人員，在閉環管理中發現；另一名患者是省外移入，在隔離點發現。

儘管社會傳播風險低，山東為因應疫情，仍要求所有省外進入或返回山東的人員，須持48小時內核酸檢測陰性證明，抵達山東後第1天與第3天進行核酸檢測等規定。

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截至5月31日24時，現有確診病例2296例（其中重症病例120例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬4134例。尚在醫學觀察的密切接觸者16萬8483人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1萬638例（境外移入450例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬2398例（出院6萬2255例，死亡9378例），澳門特別行政區83例（出院82例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110601