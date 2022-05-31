上海6/1解封 市民每2到3天要做一次核酸檢測

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上海將於6月1日解封，根據規定出入公共場所、搭乘大眾交通工具與復工須持核酸陰性證明，因此，近兩日上海街頭的快速採樣點出現排隊做核酸的人潮。圖為上海一處賣場外排隊做核酸檢測的人龍。中央社記者吳柏緯上海攝 111年5月31日

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（中央社記者吳柏緯上海31日電）上海6月1日將正式解封，伴隨解封的防控措施也將上路，未來上海市民每2到3天需做一次核酸檢測藉此更新健康狀況。此外，出入公共場所、搭乘大眾運輸工具需要掃碼登記。

至於復工的相關措施，6月1日起將取消對企業的復工審批、取消復工復產人員返回工作崗位的電子通行證，只要符合防疫規定的企業都能有序復工。但企業內部仍須實施分區管理，按照風險等級設置不同區域，做到互相隔離。

綜合媒體報導與官方發布資訊，上海將於6月1日起進入的解封第3階段是「全面恢復全市正常生產生活秩序階段」，包含大眾交通工具、超市賣場等公共場所都會基本恢復運行，非中高風險地區的民眾可自由出門，並返回工作崗位。

搭配解封的防控措施，上海民眾將以2到3日一次，頻繁的核酸檢測以更新健康狀況，換取進入公共場所、搭乘大眾運輸工具的權利。除了親赴設置在街頭的快速採樣點進行檢測外，也有一些社區已經通知住戶將以「試辦」的方式在社區內安排採樣，居民外出工作或採買前可先進行核酸檢測後再出發。

以中央社記者居住的社區為例，今天稍早已經通知，從6月1日起將安排一週4天，每天有2個時段可在社區內進行核酸檢測，住戶可以依照自己的時間與外出需求，參與檢測。

於此同時，上海市衛健委也宣布調整核酸檢測的費用，公立醫療機構所做的核酸檢測，價格由現行人民幣25元調降至16元（約新台幣70元）；多樣本混合檢測價格，由現行人民幣5元調降至3.5元。設置在街頭的常態化核酸採樣點服務，在6月30日前維持免費。

除了核酸檢測外，出入公共場所、搭乘大眾交通工具需要用手機掃「場所碼」，確認姓名、場所名、進入時間、核酸檢測結果，以此作為進入或搭乘的許可。根據統計，目前全上海累計申請的「場所碼」已超過100萬個，未設置「場所碼」的場所不得復工、復產、復市、復學。

對於復工復產的規範也將在6月1日放寬，根據第三版的「上海市工業企業復工復產疫情防控指引」，將取消對企業復工復產的審批、取消返回工作崗位人員的電子通行證、市內車輛通行證，並要求相關部門支援所有符合防疫要求的企業同等復工復產。

而對特定風險區域和有特殊管理要求的行業，可在一定時期內採取負面清單模式管理。然而，企業內部仍須實施分區管理，按照風險等級設置不同區域，做到互相隔離。

在交通方面，除了上海市內公車、地鐵恢復全路線基本運行，對外鐵路交通也基本恢復，並終止施行機動車電子通行證制度，計程車、網約車也恢復正常運行，所有行政區之間的路障全數撤除。（編輯：邱國強）1110531