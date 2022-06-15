北京疫情持續升溫 外溢至河北

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（中央社台北15日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例119例（含確診與無症狀感染）。嚴峻、緊張的北京疫情，外溢至河北，官方表示，要組織展開公共場所防疫大檢查。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，14日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例77例。當中，本土病例54例，以北京25例最多，接著是內蒙古14例、上海13例、遼寧2例；境外移入則有23例。

當天通報無症狀感染者158例，其中境外移入93例，本土病例65例。單日新增本土無症狀感染者以北京38例最多，內蒙古10例、上海2例。

北京昨天新增本土染疫共63例，均與朝陽區三里屯的天堂超市酒吧相關。值得注意的是北京疫情外溢，昨天河北三河市新增本土無症狀感染2例，均為酒吧疫情相關。

由於北京疫情不斷升溫，北京市委書記蔡奇昨天表示，要從嚴抓好社會面防控，全市組織展開公共場所防疫大檢查。北京的核酸檢測持續實施，爆發疫情的天堂超市酒吧負責人被吊銷營業執照，還要被刑事偵查。

上海昨新增15例本土染疫，社會面發現3例染疫者；財新網統計，本輪上海疫情累計感染者62萬7044例。

截至14日24時，現有確診病例949例(其中重症病例16例)，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5054例。尚在醫學觀察的密切接觸者11萬9089人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1980例（境外移入467例）。

港澳部分，香港特別行政區通報累計確診病例33萬3830例（出院6萬2950例，死亡9391例），澳門特別行政區83例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110615