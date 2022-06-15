北京防控疫情 鼓勵群眾舉報違規者

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（中央社台北15日電）北京疫情升溫，為從嚴做好防控，北京市除將展開公共場所防疫大檢查外，今天官員進一步表示要建立「群眾舉報制」，鼓勵市民舉報違反防疫規定的單位和個人。

北京新增本土染疫案例增加，均與朝陽區的天堂超市酒吧相關。官方坦言，這起從酒吧開始的聚集性疫情來勢凶猛、防控難度大。且值得注意的是，北京疫情開始外溢，河北三河市新增本土無症狀感染2例，均為酒吧疫情相關。

中共北京市委書記蔡奇14日表示，要從嚴抓好社會面防控，因此全市組織展開公共場所防疫大檢查。此外北京的核酸檢測持續實施，爆發疫情的天堂超市酒吧不但被吊銷營業執照，負責人還要被刑事偵查。

今天在北京市防疫記者會上，社區防控組辦公室負責人王大廣表示，已制定關於統籌做好社會面疫情風險清查工作的指引。

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王大廣說明，其中提出建立「群眾舉報制」，透過網路、電話熱線等多種方式，暢通群眾監督管道，並鼓勵市民舉報違反防疫規定的單位和個人。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，截至14日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例77例。當中，本土病例54例，以北京25例最多。（編輯：唐佩君/邱國強）1110615