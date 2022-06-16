嚴格防疫措施遇上618購物節 上海快遞大塞車

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上海剛解封隨即遇上618購物節，因為嚴格防疫措施，不少快遞塞車淪為「慢遞」。大量的快遞不能送上門只能堆在社區門口。圖為上海一處社區門口快遞堆積的情形。中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月16日

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（中央社記者吳柏緯上海16日電）上海剛解封不久，仍嚴格防疫。就在物流慢慢恢復之際，剛好遇上中國618購物節如火如荼進行，造成不少快遞塞車淪為「慢遞」，大量的快遞不能送上門，在社區門口堆積成山。

「快遞的送貨速度變慢」、「下單好幾天卻沒收到物流信息」、「明明看到包裹已到達上海了卻卡在轉運站一動不動」，近期成為不少上海民眾共同的感受。

綜合周到上海、第一財經與證券時報報導，近期上海許多物流轉運站的接單量大幅增加，解封初期主要在處理之前受疫情影響而積壓的案件，每天平均在3000件到5000件之間，近期單日案件量已突破1萬件，而且還持續上升。

報導提及，上海的物流業在疫後復甦的同時，遇上了報復性消費、618購物節等需求，因而業務大增；然而物流業同時還要落實嚴格的防疫措施，造成大量的貨物在運輸過程中「塞車」。

報導指出，儘管目前物流已經全面恢復，但受到防疫政策影響，貨物在抵達個物流業者的上海轉運站後，還須要消毒殺菌並靜置一段時間後才能分配運送，因此運輸時效性會比之前慢一些。

對於物流業者而言，「618」、「雙11」等快遞高峰已有一套應對的標準作業流程，只要準備充分，一般而言都能平安度過。但今年上海情況特殊，受到疫情影響，1日才剛解封隨即要投入618的考驗，各大物流業者的準備時間明顯不足。

一名物流業者提到，以快遞人員為例，目前各大轉運站點回到工作崗位的人大約都在8、9成，全員復工的站點很少。「以往快遞高峰前都需要補充人手，但現在不僅沒有補充，原有的人手還有流失，加之快遞單量還更多了，必然導致有些網點爆倉，快遞時效性降低。」

中央社記者近日透過網購平台購物時發現，貨物從外省發送至上海後，在轉運站停留數日毫無動靜，致電業者獲得的回應是「貨物太多，人力太少，請多體諒」。和記者住在同一個社區的民眾表示，在解封初期訂購的貨物，迄今還卡在轉運點，一動也不動。

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由於物流運送效率變低加上嚴格落實防控措施，快遞不能再送上門，只能放在社區門口由買家自行取件。

據記者觀察，不少物流業者為了運送便利，會將同一個社區住戶訂購的商品在相同時間運送，因此每次卸貨都是數十件，並一一打電話通知住戶取件。然而並非所有住戶都能即刻取件，加上物流車一輛一輛前來卸貨，因此近期不少社區門口出現了快遞堆積成小山的情形，也成了上海另類的疫後奇觀。（編輯：楊昇儒）1110616