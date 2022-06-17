網信辦借毛澤東早年論點 強調動態清零是大仁政

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（中央社台北17日電）中共網信辦日前發表評論，借用已故領導人毛澤東早年的「仁政」論，強調「動態清零」防疫政策是「事關全局和長遠利益」的「大仁政」，「算長遠帳、算生命帳」才禁得起歷史檢驗。

據中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室微信公眾號，這篇評論說，管控措施雖然影響經濟，但放任疫情會造成不可估量的損失。中國各地疫情目前回復平穩，充分證明「以習近平同志為核心的黨中央」的決策部署是完全正確的。

中國今年初爆發新一輪COVID-19疫情，多個省市實施「封城」措施，其中上海封管長達兩個月，居民足不出戶，商業活動也停頓，引發巨大爭議。

中共中央網信辦15日發表署名「王興平（「網信評」的諧音）」的文章表示，圍繞堅持「動態清零」還是選擇「放開躺平」，一直是網路熱點話題，「也是美西方和國內外別有用心之人對我們黨和政府抹黑攻擊的焦點問題」。

香港星島日報今天引述分析說，「王興平」文章不只代表網信辦，可能代表更高層的聲音。

文章強調，面對前所未有的疫情，世界各國都沒有只有利沒有弊的萬全之策。如何才能科學有效地制定防疫政策，關鍵是要「算大帳、算總體帳、算長遠帳、算生命帳，進而作出對人民負責、禁得起歷史檢驗的正確決策」。

文章提到1953年毛澤東總結韓戰時闡述了「大仁政」和「小仁政」的道理，強調仁政有兩種，一種是為人民的當前利益，另一種是為人民的長遠利益；前一種是小仁政，後一種是大仁政，兩者必須兼顧，而重點應當放在大仁政上。

網信辦的評論說，「當前我們黨和政府統籌疫情防控和經濟社會發展的政策舉措，就是事關全局和長遠、為著人民根本利益的『大仁政』。」

文章並引述醫學雜誌的預測稱，中國有14億人口，其中抵抗力弱的「一老一小」佔3成6，若放棄「動態清零」，將在半年內造成一億多人確診、160萬人病亡。

評論指中國COVID-19感染率、死亡率均保持全球最低水平。反觀國外，美國累計8500多萬人感染、100多萬人病亡，大約每330人就有一人因染疫而病歿，中國大陸則為每27萬人中有1人。

文章強調，抗疫管控措施雖造成群眾一時的生活不便和影響經濟正常運行，但放任疫情發展會造成難以預料的後果和不可估量的損失，「事實上，全世界沒有一個國家因為『躺平』而恢復經濟」。

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受疫情影響，中國4月經濟出現倒退，失業率升至6.1%，但最新公布的5月數據顯示，經濟已呈恢復勢頭；而6月以來，全國疫情總體平穩，官方宣布「大上海保衛戰取得重大階段性成果」。

文章說，「這些成效的取得來之不易、舉世公認。實踐充分證明，以習近平同志為核心的黨中央關於統籌疫情防控和經濟社會發展的一系列重大決策部署是完全正確的」。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110617