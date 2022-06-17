中國地方財政自給率持續下降 預計較2021年更低

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（中央社記者吳柏緯上海17日電）去年底開始，中國多個地方政府陸續出現財務困難。隨著疫情再次爆發重創經濟，地方財政問題加劇。根據一份最新調查顯示，今年中國地方財政自給率預估為49.9%，較去年更低。

從2021年底開始，中國多個地方政府陸續出現財務困難的情形，地方政府的財政壓力，以及債務超過風險警戒線等議題，再次成為輿論關注焦點。「地方財政自給率」，即地方一般公共預算收入占一般公共預算總支出的比重，是衡量地方財政永續性的指標之一。

根據第一財經報導，近年來中國地方財政自給率指標總體呈現下滑趨勢，2021年時雖在比較基期低的基礎上，財政收入出現兩位數的恢復性成長，但2020年和2021年兩年的財政收入平均成長速度依然是個位數。

報導引述中國財政科學研究院公共收入研究中心副主任梁季指出，2014年以來，地方財政自給率持續下降，2019年降至50%以下，2020年僅47.6%，2021年回升至52.6%，與2017年的水準差不多。

梁季分析，近年財政收入增速低於支出增速，再加上2014年營業稅改增值稅後，地方失去了營業稅這個主體稅種，導致地方財政自給率持續下降的一大原因。2020年受疫情衝擊，財政收入更是罕見出現下滑，預計今年地方財政自給率比2021年有所下降。

報導進一步指出，根據2022年中央和地方預算草案，地方一般公共預算本級收入預計約為人民幣11.5兆元，地方一般公共預算支出預計為23.1兆元，2022年地方財政自給率預計約為49.9%。低於2021年地方財政自給率，處於歷史較低水準。今年前4個月，受增值稅留抵退稅加快和疫情等衝擊，地方財政收入出現下滑。

為了穩定經濟，中國國務院近日發布「進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見」，要求省以下的各級政府以積極作為遏止地方政府隱性債務增量，合理控制政府債務規模，防範債務風險。

報導指，中央期望透過財政體制改革，確保各級地方政府財政運行穩健與永續性。（編輯：周慧盈）1110617