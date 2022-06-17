研究：習近平治下中共中央委員會續傾東部省份

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（中央社台北17日電）習近平極有可能於今秋20大連任中國國家主席，美國學者研究指出，在18大及19大的中共中央委員會委員中，東部省份代表比例過多的失衡現象很可能在20大持續，這與政經問題有關。

美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）中國中心主任李成（Cheng Li）14日發表有關中共中央委員會委員出生地的研究報告指出，在江澤民及胡錦濤執政下，中共中央委員會已出現來自東部省份代表比例過多，尤其是集中在山東、江蘇的失衡現象。

在習近平治下，失衡情況在18大及19大的中央委員會持續出現，來自東部省份的委員分別占整體委員41.9%及42.6%。在19大中央委員會中，有31人來自山東省、19人來自江蘇省，分別占整體委員的15.2%及9.3%。

報告指出，與江澤民及胡錦濤年代比較，習近平有一個優勢是在地方有堅強的人脈網絡，他在北京出生及長大讀書，並曾在陝西度過多年，陝西也是其父親習仲勛的出生地。

習近平的仕途也與沿岸城市有密切關係，他曾在河北工作3年、福建17年、浙江5年、上海約1年。結合沿岸及內陸城市的工作經驗，再加上在鄉村黄土地及大城市的經濟改革開放工作，擴闊了習近平在全國多地的政治人脈和權力基礎。

報告指出，19大福建籍的中央委員較18大時增加1倍，當中很多人曾與習近平在福建期間有過密切合作，如中宣部部長黃坤明、北京市市長蔡奇、公安部黨委書記王小洪、中央軍委政治工作部主任苗華，他們都是在2017年第一次當選中央委員。

雖然浙江省籍的中央委員在19大有所減少，但現在很多人位居要職，如中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾，政治局委員、上海市委書記李強，河南省委書記樓陽生等。

不過，令人意外的是，陝西省藉的中央委員人數在18大及19大不增反跌。

報告又比較，南中國省份在18大及19大中央委員會中，分別只有1人及2人代表，即使南中國人口占整個中國人口12%及GDP13%。雖然廣東省是中國最富裕的省份，但廣東在18大中央委員會沒有代表，在19大中央委員會只有1人代表。

現在25名政治局委員中，在沿岸城市出生的人占20人，超過一半人在東部省份，包括上海、福建、山東、江蘇、淅江及安徽等。

報告指出，這些數據顯示東部省份代表較多的情況，會繼續在習近平時代下出現。山東省及江蘇省在中共高層比例過高的情況，也很可能會在20大中共中央委員會持續。基於現有人選，可以預期河北、河南、湖南在20大中央委員會代表的人數會增加。

報告指出，中共高層代表較多來自哪個省份，與很多政治問題，如沿岸與內陸城市的持續經濟差距有關。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110617