中國新增34例染疫 吉林疫情現跡展開3輪核檢

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（中央社台北21日電）中國官方今天通報新增COVID-19本土病例34例（含確診與無症狀感染）。北京新增病例涉及豐台區與昌平區；吉林新增染疫者10例，當地展開3輪全員核酸檢測，暫停全市客運。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，20日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例37例。當中，本土病例9例，分別來自上海6例、北京3例；境外移入則有28例。

當天通報無症狀感染者105例，其中境外移入80例，本土病例25例。單日新增本土無症狀感染者以吉林10例最多，上海則有3例、北京2例、廣東2例。

北京昨天新增5例染疫者，分別來自豐台區與昌平區。官方指出，19日通報的社會面篩查感染者其工作單位所在樓宇，在出現陽性案例後，未提供全部人員基本資訊；感染者出現相關症狀後，也未及時向所在社區、單位報告，導致其未能被及早發現。

上海昨新增9例染疫，當中社會面感染者有2例。深圳昨有2例染疫患者，是在隔離觀察的密切接觸者中被發現。

吉林省吉林市新增10例染疫患者，均是進口冷鏈食品工作人員。吉林官方宣布社會面清零約2個月後，再度出現染疫者，全市因此展開全員3輪核酸檢測，同時暫停全市客運。

天津今天展開全員核酸檢測，官方發布通知指出，目前仍面臨境外移入和本土疫情外溢至天津的疊加風險，疫情防控形勢嚴峻。天津居民需要保持原地相對靜止，核酸結果出來前要繼續保持。

截至20日24時，現有確診病例809例（其中重症病例7例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬5318例。尚在醫學觀察的密切接觸者10萬5457人；尚在醫學觀察的無症狀感染者1449例（境外移入532例）。

港澳部分，香港特別行政區累計通報確診病例33萬4996例（出院6萬3253例，死亡9396例），澳門特別行政區93例（出院83例）。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110621