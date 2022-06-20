中國經濟疲軟不振 機構：恐呈長時間U形復甦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）中國嚴苛COVID-19清零防控措施重挫經濟，經濟成長率年目標5.5%恐難達成。機構分析，在官方政策力度加大下，下半年經濟有望反彈；但恐呈U形復甦，需要更長時間、反彈力度有限。

第一財經19日報導，多家研究機構分析，未來經濟可能呈U形復甦，需要更長時間，反彈力度也不及上一波，且存在不確定性。目前最重要的是如何平衡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防控和經濟成長，政府在探索，民間也在觀察。

市場普遍認為，現在與2020年中國經濟快速實現V形反彈不同，由於疫情反覆導致人流、物流受限制，企業、居民信心明顯偏弱，外需對經濟成長的拉動作用減弱等，復甦需要更長時間。

中金公司首席宏觀分析師張文朗分析，在不確定性上升情況下，企業與消費者會傾向於不作為，這將進一步放大疫情對短期經濟活動的衝擊。在疫情中受損較大企業會偏向等待；受損較小或受益的企業對於未來業務會持謹慎態度，不會輕易擴大產能。

張文朗強調，目前促進經濟復甦的關鍵在於降低與疫情有關的不確定性。

長城證券首席宏觀分析師蔣飛認為，推估社會消費品零售從6月起進入較為明顯反彈階段。隨著疫情監測預警機制成熟，下半年疫情可以獲得更好控制，經濟有望進入快速恢復期，全年經濟成長率可達4%以上，努力實現全年5.5%目標。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國首席經濟學家論壇理事王軍指出，穩經濟一攬子政策正加快落地見效，內需會出現明顯回升，消費將有補償性回暖，基建投資也有望繼續加快推進，製造業投資在出口韌性較強的帶動下，將保持平穩發展。如果沒有意外事件影響，第3季經濟成長率有望站上5%甚至是以上。

中國人民大學教授楊瑞龍說，目前問題是市場主體信心不足。近期宏觀經濟先行指數、消費先行指數、企業先行指數等都在低檔徘徊，市場主體信心不足會大大抵銷宏觀政策的作用。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110620