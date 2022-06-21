港媒：越南放寬防疫 搶回中國出口訂單

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（中央社記者張謙香港21日電）據報導，去年越南COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化，很多出口訂單回流中國；年初起中國疫情升溫，多個省市實施嚴格清零措施，出口訂單又回到越南。

星島日報今天在報導中指出，過去10多年，有近億人口的越南以「中國經驗」為藍本，成為東南亞竄起最快的經濟新勢力，像極改革開放初期的珠江三角洲。

報導表示，越南在土地和人力方面有低成本優勢，使得許多中國企業把廠房遷往當地，但去年越南疫情惡化，很多訂單一度回流中國。

不過，今年初中國疫情升溫，多個省市實施嚴格的「清零」封控措施，供應鏈受阻，以致許多企業停工停產，訂單又再次回到越南。

報導指出，越南政府自3月起將疫情「常態化」處理，並於5月15日宣布入境該國無須核酸檢測的政策，拉動當地經濟觸底反彈。

越南工貿部第一季度統計顯示，美國成為越南最大的紡織品出口市場，進口額升至43.6億美元（約新台幣1294億元），相比去年同期成長近2成5。

報導表示，值得注意的是，除了傳統製造業外，三星、英特爾、富士康等全球巨頭今年初選擇繼續在越南追加投資。

星島日報另一則報導指出，受疫情等因素影響，深圳年初的外貿顯著受壓，出口額遭越南拋離。

報導表示，越南的出口額自2019年起領先深圳，隨著當地近期逐步放寬防疫措施，領先優勢進一步凸顯。

據報導，今年第一季，深圳出口額為人民幣4076億元（約新台幣1.8兆元），較去年同期下降2.6%；其中3月出口只有1200億元，較去年同期急降1成4。

同一季度，越南出口額為891億美元，年增長1成3以上。

此消彼長，今年第一季度，越南出口總額超出深圳人民幣1700多億元，其中3月的數據差距更大，幾乎是深圳的兩倍。

報導指出，深圳在近30年來傲居中國內地城市外貿額的首位，如今出口額被越南拉開，引起許多議論及擔憂。

報導引述前深圳副市長唐傑說，越南人均收入只是中國的1/10，大量低端產業移到越南是不可阻擋的趨勢。

中國（深圳）綜合開發研究院區域發展規劃研究所副所長王振說，深圳第一季度出口下滑，主要受疫情擾動和需求收縮影響。

中科大科技與戰略風雲學會副會長陳經認為，中越在產業鏈條上所占據位置不同，單純比較出口並不合理。

他說，某程度上越南的出口是「嫁接」在中國製造業產業鏈條上的，合作多於競爭，即「中國提供生產設備、各種原材料部件，越南則在生產成本上提供優勢」。（編輯：李雅雯）1110621