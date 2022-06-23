曾為中國最年輕正部級官員 傳陸昊仕途生變

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（中央社台北23日電）香港媒體報導，2018年3月擔任中國自然資源部部長的陸昊，先前曾是最年輕的正部級官員，被譽為明星高官，目前傳出將改任國務院發展研究中心主任，若成真意味仕途走向黯淡。

「星島網」今天報導， 盛傳自然資源部部長陸昊將擔任國務院發展研究中心主任，由自然資源部副部長王廣華升任部長。

今年55歲的陸昊曾是明星高官，曾為北京大學學生會主席，師從著名經濟學家厲以寧攻讀碩士，35歲就擔任北京市副市長，成為中國最年輕的副部級官員。

2008年，41歲的陸昊接替胡春華擔任共青團中央書記處第一書記，成為最年輕的正部級官員，5年後空降黑龍江擔任省長，2018年3月擔任新組建的自然資源部部長。

報導表示，如果傳聞成真，陸昊由內閣成員轉為智庫領導，這位昔日創下系列第一的「團派明星」，仕途也走向黯淡。

此外，昨天全國政協13屆常委會第22次會議閉幕，通過一系列人事任命，包括增補馬建堂，馮正霖，謝伏瞻為經濟委員會副主任，張紀南為人口資源環境委員會副主任，宋濤為教科衛體委員會副主任，隋清為民族宗教委員會副主任，何平和聶辰席為文化文史和學習委員會副主任。

上述官員大多是退居政協二綫。

報導指出，其中馬建堂64歲，等於提早卸任，他本身是經濟學家，曾獲「孫冶方經濟科學獎」，曾任青海省副省長、國家統計局局長、國家行政學院常務副院長（正部長級）。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110623