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港媒：習近平舊部王小洪將任中國公安部長

2022/6/24 10:38
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（中央社記者張謙香港24日電）據報導，中國公安部黨委書記兼常務副部長王小洪將接替趙克志擔任公安部部長。王小洪是中共總書記習近平的福州舊部，他並將出任中央港澳工作領導小組副組長，介入港澳事務。

星島日報今天在一篇文章中引述知情者透露以上訊息。

文章表示，去年11月，王小洪升任公安部黨委書記，外界就猜測他很快接任部長，只是半年過後仍沒有消息。

但文章引述消息指出，5月底，王小洪已經主持公安部的工作，並獲提名為部長人選，明天可望正式獲委任為部長。

據分析，中共一直牢牢掌握「槍桿子」和「刀把子」，前者是軍隊，後者則是以公安為首的政法隊伍。

習近平執政10年，整肅了10年的「刀把子」，前幾年主要是周永康集團，最近兩、三年則是孫力軍集團。

文章表示，王小洪是習近平的福州舊部，正式成為「公安一哥」，等於為習近平緊握「刀把子」。

文章並指出，按照慣例，公安部長將擔任國務委員，還會擔任中央港澳工作領導小組副組長，介入港澳事務。

網上資料顯示，王小洪生於1957年，福建福州人，早期在福建工作，2013年調任河南省政府省長助理、省公安廳廳長，2014年升任河南省副省長。

2015年3月，王小洪調任北京市副市長、市公安局黨委書記、局長，2016年任公安部副部長。（編輯：周慧盈）1110624

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