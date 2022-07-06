被控資助愛國同心會在台活動 國台辦：子虛烏有

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）針對台媒報導中國大陸國台辦政黨局及地方台辦資助「中華愛國同心會」在台執行政治性任務，國台辦發言人朱鳳蓮今天聲稱，「相關報導純屬子虛烏有、惡意造謠」。

自由時報6日報導，台北地檢署偵辦愛國同心會在台發展組織案，查出該會幕後影武者為中國大陸國台辦政黨局及各省台灣事務辦公室，為爭取在台話語權，出資找台商周慶峻回台成立愛國同心會，不僅介入選舉，還辦餐會賄選、開設「共產黨黨課」吸收中配加入組織，在台執行攻擊台獨、港獨及法輪功活動等政治性任務。

對此，國台辦發言人朱鳳蓮6日下午發表書面回應聲稱，相關報導「純屬子虛烏有、惡意造謠，是民進黨當局出於謀獨本質和政治私利，羅織罪名打壓島內支持統一、反對台獨力量的又一惡劣政治操弄」。

愛國同心會被控接受「台辦」等滲透來源金援，在台發起反制罷免前高雄市長韓國瑜活動，涉違反滲透法。台北地檢署5日以該會主席周慶峻已死亡為由不起訴，另通緝周妻林明美、秘書長張秀葉。

北檢不起訴處分書指出，調查局追查發現，愛國同心會原擁護中華民國，後來轉而支持中國共產黨，作為境外敵對勢力滲透來源中國在台內應，伺機配合中共遂行中國統一意圖，破壞變更中華民國國體。

民國100年間，周慶峻夫妻赴湖北省當陽市開設魚塘，與當地台辦接觸，後續接受國台辦、國台辦政黨局，及湖北省、北京市、廣東省等台辦資助及領導，以免費土地從事養殖、農林事業，獲取優厚經濟利益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周慶峻夫妻涉嫌接受中國大陸涉台單位金援，陸續將工作費以現金方式攜帶來台，每次約帶回1萬元美元與人民幣2萬元，作為愛國同心會發展組織使用，並配合在台推動兩岸和平統一、對抗法輪功與台獨等任務。

不起訴書提到，周慶峻夫妻吸收張秀葉、蕭男、李男、鄭男，由張秀葉主持抗議活動，並透過微信群組向湖北省台辦人員襄姓主任回報工作成果，或編印成紙本報告交付國台辦等單位。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110706