北京提促消費27條措施 擬發放4.4億餐飲消費券

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（中央社台北7日電）北京為應對COVID-19疫情對經濟的衝擊，近日提出助企紓困促進消費具體措施，涵蓋7項目共27條，其中包括將發放人民幣1億元（約新台幣4億4000萬元）的餐飲消費券。

根據「北京商報」今天報導，近日北京市8部門聯合印發了「關於助企紓困促進消費加快恢復具體措施」。

北京市發展改革委員會副主任戴穎今天上午在記者會說明，「具體措施」包括7方面27條，著重堅持從嚴從實抓好疫情防控，實施一批精準高效、操作性強、務實管用的舉措，助企紓困、恢復發展，更好滿足群眾消費需求。

戴穎表示，「具體措施」主要目的就是促進消費加快有序恢復，最大限度減少疫情對群眾生產生活的影響，助企紓困，穩增長、穩就業、穩物價，努力實現全年經濟社會發展預期目標。

措施主要項目包括，助力消費領域企業恢復發展、穩定增加汽車消費、壯大數位消費、擴大服務消費等。

其中細項提到支持發展實體及線上融合消費，將透過實體及線上等多種方式，發放1億元餐飲消費券，進而引導平台發放便利店、美容美髮等消費券，提高生活服務行業觸網率，激發社區商業活力。

另積極發展直播電商消費，鼓勵汽車、智慧電子消費品等生產企業開展「工廠直播」，組織首發、首店等特色直播，探索綜合保稅區展開跨境電商直播促銷活動。

此外，措施中另將餐飲（早餐）、蔬菜零售、便利店（含地鐵便利店）、綜合超市、藥店等納入全市促進生活服務業發展項目支持範圍，符合條件的最高給予投資額50%的資金支持。

另對經民政部門備案且按照防疫規定實施封閉管理的養老機構、養老驛站給予最高6個月營運補貼。

北京市政府強調，當前消費領域企業受疫情衝擊影響較大，面臨諸多困難，需精準施策，降低企業經營成本，提升企業生存發展能力。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110707