回應河南村鎮銀行弊案 中國稱金融風險整體可控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北13日電）針對河南村鎮銀行弊案，中國央行官員今天稱，積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，做好流動性風險監測和應急保障。「中國金融風險總體可控」，99%的銀行業資產處在安全邊界內。

中國國務院新聞辦公室13日舉行上半年金融統計數據情況新聞發布會。

據官網直播，有外國媒體針對河南村鎮銀行發生儲戶取款存在困難的情況，以及是否會引發整個中國金融和銀行系統的風險在會中提問。

中國人民銀行（央行）金融穩定局局長孫天琦回應稱，河南村鎮銀行風險事件發生以來，人民銀行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。

他說，整體看，中國金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內。

孫天琦稱，截至2021年末，中國銀行業機構總資產人民幣345兆元（約新台幣1528兆元），占整個金融業總資產的90%。

他說，「銀行穩則金融穩」，2021年第4季央行評級結果顯示，參評的4398家銀行業機構中，在安全邊際內的1-7級金融機構有4082家，機構數量占銀行業參評機構的93%，資產規模占銀行業參評機構的99%。

孫天琦指出，其中24家大型銀行評級始終保持在1-5級，是優良評級，資產規模占整個銀行業參評機構的70%，是整個金融業的壓艙石。8-D級的高風險機構共316家。

他聲稱，高風險機構數量占銀行業參評機構的7%，但是資產規模僅占銀行業參評機構的1%。也就是說，絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

此前港媒引述資料披露，截至2021年底，中國有1651家村鎮銀行，占銀行業金融機構1/3，且創立一家鄉鎮級別的村鎮銀行，只用不低於100萬元的註冊資本。而民營銀行一般需要至少10億元。（編輯：呂佳蓉/楊昇儒）1110713