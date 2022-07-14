香港社運人士擬抬棺赴中聯辦請願 被判煽動罪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）美媒報導，香港社運人士古思堯年初計劃在北京冬奧開幕當天抬棺到香港中聯辦請願，行前卻被港警拘捕。他於12日被裁定犯有企圖煽動罪，判監9個月，顯示香港示威自由受影響，定罪門檻低。

綜合紐約時報與自由亞洲電台等美媒報導，75歲的古思堯是香港資深社運人士，患有晚期直腸癌。他經常以抬棺方式進行和平示威抗議，但是隨著香港自由的空間受限，官方已容不下這樣的表達方式。

報導說，今年北京冬奧開幕日，古思堯原定在當天抬棺到香港中聯辦進行請願，但是還未成行，就被港警逮捕，被控「企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為」罪。

案件在12日由香港國安法指定法官、主任裁判官羅德泉宣布裁決。

儘管古思堯已是癌症晚期患者，但他跟法院說，不用對他手下留情。

他在判決前表示，「我不介意為民主人權做一個義士」、「因為中國政府在中國大陸（抓了）好多政治犯、良心犯，異見人士」、「和中國的維權律師相比，我付出的微不足道」。

法官羅德泉說，古思堯承認不滿共產黨，又提到港區國安法是惡法，在棺材上寫著「結束一黨專政」、「打倒共產黨」等字眼，有打算推翻或改變國家憲法，這些煽動語句，會引起對北京中央或香港特區政府的憎恨，削弱市民對司法的信心，引起不滿或憎恨。

古思堯被判一案引起外界關注。

香港前社民連主席吳文遠表示，古思堯案件的影響深遠，因為警方可以用這次的判決，針對任何他們不想看到的示威活動或社運人士。該判決對示威自由造成打擊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他進一步分析，判決不只可能導致香港社運活動消失，也會影響香港每一個人的言論和表達自由。

報導引述已解散的香港法律團體「法政匯思」前召集人任建峰表示，古思堯被判罪成的煽動罪，是英國殖民時代以言入罪的法律，已很久沒使用，但隨著港區國安法實施後，法庭認為煽動罪也涉及國安因素，可用作檢控案情比較輕的個案，讓煽動罪重新被引用。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110714