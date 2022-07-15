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中國氣溫與疫情同步飆升 專家稱酷暑難滅病毒

2022/7/15 10:20
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（中央社台北15日電）近來中國各地氣溫飆高，動輒破攝氏40度，不過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情並未因此降溫，中國專家指出，並非是病毒耐高溫，而是當前酷熱還是滅不了病毒。

中國健康時報網14日報導，時序進入7月，中國多個省份出現攝氏35度以上的高溫，多地發布高溫預警，於此同時，中國廣東省、甘肅省、安徽省、河南省、上海市、山東省等地也爆發疫情。

中南大學湘雅醫院感染控制中心首席專家吳安華說，儘管病毒對熱、紫外線敏感，但減弱病毒活性仍需在攝氏60度以上的環境而且持續超過30分鐘。

吳安華表示，很顯然當前的氣溫還是不足以被殺死，天熱還有病例，並非病毒變得耐高溫了，只是現階段的氣溫本身就無法減弱病毒活性。

中國疾控中心研究員馮子健也曾在國務院聯防聯控機制召開記者會指出，冠狀病毒即便是在溫度較高的環境，也能存活一定時間，並導致感染。

英文版「中國疾病預防控制中心週報」之前發表的研究發現，熱浪來襲會分散民眾對於疫情的警惕，而且高溫熱浪可能是民眾輕忽預防措施的重要因素。

研究指出，高溫難耐導致人體呼吸短促、悶熱和出汗產生的不適，必定降低民眾戴口罩的意願。此外，對於疫情因炎熱天氣而趨緩的誤解，也可能忽略民眾對疫情的預防。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110715

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