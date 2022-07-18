行業前景看官方臉色 中國多家核檢機構利潤暴跌

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（中央社台北18日電）中國官方整頓核酸檢測產業鏈，加強監管人員素質、控制檢測價格等，多家核酸檢測機構上半年業績預告淨利潤大幅下滑，有企業估算淨利潤暴跌達90%。

中國官方採取清零方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，採檢人力、檢測硬體等需求量大增，核酸檢測產業鏈竄升為新興行業；多個城市推動常態化核酸檢測後，再讓相關檢測機構前景被看好。

常態化核酸檢測推動後卻也衍生多重亂象，包括檢測機構浮報檢測數量、人為稀釋樣本影響檢測結果、機構開出假陰性證明等，使得官方出手整頓，對於機構和所聘人員資質、作業流程多加監管，滅了核酸檢測商機熱度。

據第一財經18日報導，多家核酸檢測相關領域企業發布2022年半年業績預告顯示，由於業務調整和疫情政策修正，企業預估淨利潤空間大幅縮減。

華大基因披露2022年半年度業績預告指出，歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣5.8億元至7.2億元（約新台幣25.7億元至31.9億元），年減幅33.7%至46.6%，主要原因為COVID-19相關業務收入下降，且去年同期基數較高。

科華生物在14日發布半年報業績預告，預計2022年上半年歸屬於上市公司股東的淨利潤為3500萬元至5000萬元，年減幅恐逾90%。

樂普醫療2022年半年度業績預告估算，實現上半年淨利潤12.08億元至13.8億元，年減幅20%至30%，其中COVID-19檢測相關業務營收較去年同期下降80%，總營收占比從去年37%下降至9%。

明德生物15日在業績預告中解釋，公司第2季核酸檢測產品較第1季平均價格下降，原因為響應官方政策。

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深圳市第三人民醫院長盧洪洲接受第一財經記者採訪指出，國家監管趨嚴，對機構和人員資質、品質控制要求增多，實驗室營運成本增加，檢測利潤也將下降，一些小規模實驗室未來會逐步退出核酸檢測產業鏈。

中國國務院聯防聯控機制綜合組於6月初印發「關於進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知」，加大核酸檢測監管力度和質量控制。通知發出後，各地進行了系統性稽查，多個機構被責令整改或暫停營運。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110718