防爛尾樓生亂 中國官方行政司法齊出手逐一解決

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（中央社台北20日電）中國官方對解決「爛尾樓」停貸風波漸趨積極，且基本站在屋主一方，被視為中共20大前穩定民情的一環。除地方法院作出完全有利於屋主的判決外，更有地方政府採取一對一幫扶方式介入解決。

綜合中國媒體報導，陝西省咸陽市住建局19日邀集轄區內有建案的建商，舉行「集體約談會」，會中確立了「一個科室幫扶一家企業」的「一對一幫扶」政策，目的是促進「爛尾樓」問題盡早解決。

根據報導，咸陽市住建局表示，這項會議旨在督促建商「加強經營管理，勇擔社會責任，努力化解矛盾」，並要求建商「做好預防預警，做到未雨綢繆」，在確保施工品質和安全前提下「加快施工進度，力爭按期交房」。且要「確實負起主體責任」，設法解決群眾所急所盼，並「主動和群眾交流」解疑，維護屋主權益。

江西省高安市人民法院19日公布的判例，則成為中國網路討論話題之一。綜合中國網友反應，這項對「爛尾樓」屋主以停貸方式維權，產生很大的鼓舞作用。但另一方面，對資金鏈斷裂陷入財務窘境的建商而言，則是一大夢魘，未來對中國整體房地產業有何影響，有待觀察。

高安市人民法院這項判例，是將當地3件「爛尾樓」官司的責任歸於建商，不但判決建商應歸還屋主繳納的頭期款及已支付銀行的貸款，連後續貸款也判由建商付給銀行。

這項判例19日傍晚在中國最高人民法院旗下的「中國法院網」公告，不但在網路上被網友奔相走告，中國大小媒體更迅速轉載，還一度被列為頭條。

除了法院判決站在屋主一方外，像是鄭州市在官方授意下，19日由事業單位出面設立「鄭州市地產紓困基金」，以相關方式「參與問題樓盤盤活、困難房企救助等解圍紓困工作」。

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此外，河南省鞏義市官方日前宣布，全市3個「爛尾樓」建案均已在7月14日前完成破產程序並復工續建，「實現全部化解」。而河南省平頂山市新華區日前召開相關會議時則下達指令，「堅決在9月底完成（爛尾樓）化解任務，確保經濟平穩運行」。

也有地方政府著手防微杜漸。陝西省西安市14日發布「關於防範商品房延期交房增量問題的工作措施」，宣示在土地出讓、專案建設過程、預售許可管理、預售資金監管、交付、信用管理等環節加強監管。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1110720