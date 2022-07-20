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上海常態化核酸檢測不停歇 免費延長至8月底

2022/7/20 21:26
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）常態化核酸檢測已是上海人生活的一部分。上海市政府今天宣布，因為疫情形勢依然比較嚴峻，免費核酸檢測延至8月底。這是解封以來第2度延長，也代表上海仍將維持嚴格防控。

上海6月1日解封後，民眾出入公共場所、搭乘大眾交通工具，都須出示72小時內的COVID-19核酸陰性證明。為落實疫情防控，上海街頭大量建置常態化核酸檢測點，以免費的方式鼓勵民眾檢測。

原本核酸檢測免費的政策至6月底結束，上海市政府6月中旬宣布延長1個月至7月底；今天再度宣布延長1個月，將持續至8月底。

據微信公眾號「上海發布」，上海市政府20日傍晚舉行疫情防控工作新聞發布會，宣布這項政策。

上海市疫情防控核酸篩查專班負責人劉平在會中表示，上海市目前仍有通報社會面陽性感染者，疫情形勢依然比較嚴峻，「外防輸入、內防反彈的壓力還很大」。為進一步鞏固疫情防控成果，快速發現陽性感染者，有必要在現階段進一步加強社會面核酸檢測工作。

劉平表示，上海全市常態化核酸檢測點繼續提供免費檢測服務至8月31日，市民應每週至少進行1次核酸檢測。如7天內無核酸檢測記錄，「隨申碼」（上海的健康碼系統）將會被賦黃碼，完成核酸採樣後，隨申碼將在24小時內轉碼。

他強調，對「應檢未檢」並造成疫情傳播擴散的人員，將依法追究相應法律責任。（編輯：楊昇儒）1110720

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