北大知名女教授 博士學歷被爆來自野雞大學

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（中央社台北20日電）中國學術界再傳重大醜聞，北京大學知名女教授陳春花近日遭通訊巨頭華為公司高調撇清關係後，她的博士學歷被爆來自愛爾蘭一所野雞大學。對此，北大校方稱尚在調查。

陳春花現任北京大學王寬誠講席教授、北京大學國家發展研究院BiMBA商學院院長、華南理工大學工商管理學院客座教授、博士生導師。她是知名企管學者，曾數度獲評「中國50位最具影響力商界領袖」、「中國最具影響力25位商界女性」，出版著作近30本。

綜合易經財經、天目新聞等陸媒報導，華為7月6日發表聲明稱，近期網路上有一萬多篇誇大、演繹陳春花教授對華為的解讀、評論，基本為不實訊息。聲明強調，華為與陳春花無任何關係，「華為不瞭解她，她也不可能瞭解華為」。

早從2017年開始，陳春花就在自己的公眾號「春暖花開」多次解讀華為，或者談及華為邀請自己做軍師，相關蹭華為文章多達40篇。

其中一篇「與任正非先生：圍爐日話」流傳最廣，文中稱華為總裁任正非親自當司機，把陳春花引到會議室交談等等。這也是後來網路上出現一萬多篇「陳春花做華為軍師」文章的由來。

華為高調撇清引發輿論風暴後，陳春花出來說「文章不是自己寫的」。但打臉的是，其中一些文章附上陳春花的課程宣傳，背後牽扯的上海知到知識數字科技有限公司，陳春花持股33%。很明顯，這些蹭華為的網路文章不排除團隊操作的可能。

如今，陳春花又被扒出疑似博士學歷造假。她被爆學歷之一的愛爾蘭歐洲大學（European University Ireland）工商管理博士，是一所查詢不到的野雞大學。

華南理工大學官網此前簡介顯示，陳春花2000年獲新加坡國立大學企業管理研究生院工商管理碩士，2001年獲愛爾蘭歐洲大學工商管理博士。這也意味，她的博士學位一年就到手。

據報導，中國教育部「教育涉外監管信息網」顯示，經愛爾蘭高等教育政府主管部門認可的正規大學有25所，其中並沒有愛爾蘭歐洲大學。

2000年2月25日，以大學排名而聞名的英國泰晤士報高等教育副刊就曾報導，愛爾蘭教育部門正在調查一個未經官方批准就自稱為「愛爾蘭歐洲大學」機構的營運，這個機構地址為愛爾蘭首都都柏林的一個宿舍。這所大學在國際做廣告，招收研究生學歷以上的學生，但從未向愛爾蘭官方申請大學許可。

北大國發院網站顯示，陳春花為全職教授，但並沒有列出其教育背景。但在2022年7月18日的百度快照中，北大國發院網站曾列出陳春花一則教育背景「南京大學商學院企業管理博士後（2005年）」，說明這則教育背景近期被刪除。

另在華南理工大學工商管理學院網站的教師介紹中，陳春花的教育背景也已被刪除。

對此，天目新聞引述北京大學宣傳部工作人員稱，目前學校已經關注到此事，但具體調查進展尚不清楚，不便透露。北大國發院值班人員稱，對於此事最好聯繫本人，官方不便回應。華南理大迄今也無人回應。

至截稿，陳春花的手機仍無人接聽。（編輯：楊昇儒）1110720