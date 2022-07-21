蘭州疫情累計逾千病例 傳買菜難官方強調保供應

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（中央社記者張淑伶北京21日電）甘肅省蘭州市這一波疫情累計病例已超過1000例，但社會面新增病例仍未阻斷。有當地網友表示，社區封控導致物資缺乏，官方則連日強調會做好生活必需品供應保障。

蘭州人口有400餘萬人，是甘肅省會。天目新聞報導，至20日，蘭州本輪COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的感染者已經超過1000例。

自首例病例發現兩週之後，截至20日上午10時，蘭州市共有高風險區95個、中風險區181個。

根據「中國數字時代」網站留存的社群頁面，17日開始就陸續有蘭州網友反應買不到基本物資、「菜都買不到」等，但官方的報導則未披露相關情況，而是強調會保障民生供應。

中共甘肅省委書記尹弘19日在蘭州市調研疫情防控時就表示，全力以赴做好生活物資供應保障各項工作。

蘭州日報今天報導，甘肅省商務廳按照當前全省疫情防控要求，啟動蘭州市主城4區重點超市應急保供機制，並公布14家重點保供超市企業訊息，指居民可根據自身需求，自願通過電話或線上平台與企業聯繫。（編輯：呂佳蓉）1110721