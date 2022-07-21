更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
義大利總理德拉吉提辭呈 總統可能解散國會提前大選
首頁 / 兩岸

邊境放寬不含陸港澳人士 陸委會：兩岸無相關協議

2022/7/21 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈朋達台北21日電）中央流行疫情指揮中心將開放6類外籍人士入境，但不含大陸和港澳人士。陸委會說，相關做法是因台灣與他國簽有協議，基於互惠調整開放；兩岸無相關協議，但會持續檢討開放。

大陸委員會發言人邱垂正今天在例行記者會回答相關提問時做上述表示。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，25日起開放志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等6類外籍人士入境，度假打工限有簽訂協議國家，至於每週入境總量仍維持4萬人次不變。

邱垂正今天在會中說，調整6項外籍人士來台的措施，是外交部考量我國與他國簽訂雙邊協議，且對方國家已經踐行協議，先對台人前往度假打工給予放寬入境。為履行承諾，台灣也基於對等互惠原則，經陳報行政院及指揮中心同意後調整放寬。

他說，兩岸並無相關協議，因此無從比照調整開放。

不過邱垂正也表示，在國內疫情穩定的前提下，政府已優先調整以人道或家庭團聚，及從事商務活動等事由的陸港澳籍人士入境措施。

他說，未來政府也將視調整後的入境管制措施執行情形、國內防疫量能準備，並評估國際新一波疫情趨勢，和兩岸互動發展等因素，逐步循序漸進檢討陸港澳人士來台的措施，希望疫後兩岸交流能朝健康有序的方向前進。（編輯：呂佳蓉）1110721

邱垂正
學者新書論蔡政府美中台關係 指習近平承受挑戰 劉結一再提探索兩制台灣方案 陸委會：一廂情願
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族