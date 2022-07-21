邊境放寬不含陸港澳人士 陸委會：兩岸無相關協議

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（中央社記者沈朋達台北21日電）中央流行疫情指揮中心將開放6類外籍人士入境，但不含大陸和港澳人士。陸委會說，相關做法是因台灣與他國簽有協議，基於互惠調整開放；兩岸無相關協議，但會持續檢討開放。

大陸委員會發言人邱垂正今天在例行記者會回答相關提問時做上述表示。

中央流行疫情指揮中心19日宣布，25日起開放志工、傳教弘法、研習（宗教教義）、實習、國際交流、度假打工（青年交流）等6類外籍人士入境，度假打工限有簽訂協議國家，至於每週入境總量仍維持4萬人次不變。

邱垂正今天在會中說，調整6項外籍人士來台的措施，是外交部考量我國與他國簽訂雙邊協議，且對方國家已經踐行協議，先對台人前往度假打工給予放寬入境。為履行承諾，台灣也基於對等互惠原則，經陳報行政院及指揮中心同意後調整放寬。

他說，兩岸並無相關協議，因此無從比照調整開放。

不過邱垂正也表示，在國內疫情穩定的前提下，政府已優先調整以人道或家庭團聚，及從事商務活動等事由的陸港澳籍人士入境措施。

他說，未來政府也將視調整後的入境管制措施執行情形、國內防疫量能準備，並評估國際新一波疫情趨勢，和兩岸互動發展等因素，逐步循序漸進檢討陸港澳人士來台的措施，希望疫後兩岸交流能朝健康有序的方向前進。（編輯：呂佳蓉）1110721