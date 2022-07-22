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南京玄奘寺供奉日本戰犯 住持被換寺院被封

2022/7/22 19:27（7/22 20:18 更新）
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（中央社台北22日電）南京玄奘寺被爆供奉涉及南京大屠殺的4名日本戰犯牌位，引發中國社會公憤後，南京市下午通報，撤換玄奘寺住持傳真法師，停止玄奘寺日常活動進行整頓。傳真法師此前曾籌拍過抗日電影。

南京市政府通報，玄奘寺供奉南京大屠殺戰犯牌位事件造成惡劣影響，對此，南京市委市政府高度重視，迅速成立工作專班進行調查處置並決定：責成玄武區民族宗教事務局撤換傳真（俗名李義將）玄奘寺主要負責人職務；責令玄奘寺停止日常活動，並會同相關部門立即對其進行整頓。

此外，相關主管官員也遭懲處。其中，南京市玄武區民族宗教事務局局長胡圓圓遭免職；南京市民族宗教事務局局長蘇宇紅遭誡勉；民族宗教事務局副局長紀勤被停職檢查。

通報稱，下一步，紀檢監察機關、公安機關將對相關單位和人員作進一步調查，並依規依紀依法作出處理，絕不姑息。

綜合陸媒報導，近日有中國網友舉報，2月前往南京九華山玄奘寺遊玩時，發現寺內供奉著4名日本戰犯：田中軍吉、谷壽夫、松井石根和野田毅的牌位。據網友拍攝的照片顯示，供奉者寫著「吳啊萍」。

這4名日本戰犯都與南京大屠殺有關，其中，時任華中派遣軍司令的松井石根和第6師團長谷壽夫就是南京大屠殺的指揮官。他們二戰後被引渡到中國接受軍事法庭審判並遭處決。

事件引發中國社會公憤後，官媒接力痛批，官方出手重懲，但大陸網友仍要求徹查供奉牌位的「吳啊萍」究竟是誰、牌位是怎麼擺進寺內的。

前環球時報總編輯胡錫進下午發文稱，此事突破了法、理、情的底線，在南京寺廟裡供奉戰犯的牌位尤其是一份特殊傷害，是「對南京大屠殺歷史定論的猖狂挑釁」。

他認為，這肯定是有人或陰暗力量以陰謀方式幹出的事情，其目的就是要搗亂和挑釁；當地寺院管理存在驚人漏洞，必須透過這次處理堅決堵住。

據報導，被撤換的玄奘寺住持傳真法師曾先後籌拍「棲霞寺1937」、「三藏塔1942」兩部愛國抗日電影，講述南京愛國軍民和宗教界人士抗擊日本侵略者的故事。

南京玄奘寺內負責供燈祈福的靈松法師上午表示，寺廟目前已關閉，不清楚何時再開放，「現在全部在整理資料，在嚴查。」（編輯：楊昇儒）1110722

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