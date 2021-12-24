李田田被送精神病院 官方：已成立工作組調查

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（中央社記者邱國強北京24日電）湖南省湘西自治州政府今天針對女教師李田田被強行送入精神病院聲稱，李田田是在縣府人員到場時「突然情緒失控並意圖採取過激行為」，才在「家人勸說陪同」下到精神病院檢查。

湘西土家族苗族自治州政府並表示，針對「網民質疑的（李田田）相關問題」，州政府已成立工作組進行調查。

綜合中國媒體報導，湘西自治州政府新聞辦今天發布通報說，微博帳號「湘西教師李田田」17日發文援震旦職業學院教師「宋某某（宋庚一）的不當言論」，被網友舉報。經核實，微博帳號註冊人為永順縣某九年制學校教師李某某（李田田）。

通報宣稱，永順縣「相關部門」工作人員18日下午到李田田家中向其本人及親屬了解情況。當時，李田田「突然情緒失控，並意圖採取過激行為」，被在場人員「及時制止」。

通報又說，據其親屬反映，李田田2013年就讀大學期間，經診斷患憂鬱症，今年4月病情加重，曾前往位在永順縣城的湘西州精神病醫院（湘西州第二人民醫院）檢查。根據診斷結果，李田田「一直請假休養治療」。

這項通報聲稱，李田田在母親和任職永順縣教體局的肖姓姑父等人「勸說陪同」下，到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙（雙相），建議住院」。當天下午，經母親、姑父和醫生「反覆勸說」，李田田「同意入院治療，但情緒一度出現反覆」。經醫生治療和親屬「安撫疏導」，病情趨於穩定。

通報提到，根據「本人意願」，李田田22日中午被轉入永順縣人民醫院進一步治療。

通報說，考慮到李田田患病、懷孕等因素，目前正按「照其親屬意願繼續住院治療」。對其發表「不當言論」的行為，待出院後再「依法依規進行教育勸導」。

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處於懷孕狀態的李田田，先前公開聲援在課堂上指南京大屠殺30萬人死亡「缺乏數據支持」、被學生舉報後遭開除的上海震旦學院教師宋庚一。隨後，李田田19日向外界求救，指自己被強行關進當地精神病院，引起外界關切及聲援。

但李田田的母親及姐姐事後聲稱，是因為李田田「情緒反覆」，出於關心才將她送醫治療，外界指稱的強制送院「是一個誤會」。但這些說詞並未被外界廣泛接受，質疑仍多。（編輯：繆宗翰）1101224