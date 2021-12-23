湖南教師李田田被送精神病院 家人澄清網友質疑

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（中央社台北23日電）敢於表達「異見」的中國湖南教師李田田，日前對外呼救說自己被官方人員強行關入精神病院。就在外界等待官方說明之際，她的親人今天發聲稱家人出於關心送她治療，但網友對此多所質疑。

李田田曾在2019年因為批評扶貧檢查中的形式主義問題，成為全國性新聞人物。這次傳聞她在微博上發文，聲援因質疑南京大屠殺數字嚴謹性而被開除的上海震旦職業學院老師宋庚一，因此又被當局約談，並在19日被當地官方人員強制送到精神病院。當時她已懷孕4個月。

網上為李田田呼救的聲音越來越大，環球時報特約評論員胡錫進22日傍晚在微博發文，質疑「湘西女教師李田田出了甚麼事？」並建議永順縣官方應該要出面說明。今天凌晨，胡錫進再發文表示，據他了解，當地官方將對此事件作出回應。

不過，外界還沒看到永順縣官方正式的說明，卻在今天傍晚看到李田田的母親和姊姊分別在抖音和微博上發聲。

李田田的姊姊說，李田田大學時就患有憂鬱症且近來病情加重，這段時間都在休養治療，「有網友認為我妹妹是被強制送往精神病院的，這是一個誤會」。

她說，永順縣工作人員在和李田田「溝通」過程中，李田田情緒很激動，行為有些過激。出於擔心，其母請在永順教體局工作的親戚等人一起送她到醫院去檢查和治療。過程中，「我妹妹情緒有些反復，一度比較抗拒，所以發了求助信息，造成網友誤會」。

根據這篇發文，李田田已經從永順精神病院轉到永順人民醫院繼續治療。

李田田失聯前曾在微信上否認自己發過聲援宋庚一的微博，不過，她的姊姊今天表示，李田田承認確實發了這條微博，但因覺得不妥而刪除，「縣裡工作人員也找她核實了情況」。

在這篇被認為「不妥」的微博中，李田田以同行角度來看，認為宋庚一的講課沒有絲毫問題，「有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報導、以及沉默的知識分子」。

李母則是發布影片說明，但明顯是看稿唸，她希望這段時間「大家不要打擾李田田」。

中國的社群平台微信上，晚間有不少網友撰文回應此事。他們多認為，家人的回應無法代替當事人或當地有關部門的發聲，許多細節也尚待說明，譬如：他們究竟為什麼原因登門和李田田「溝通」，又是什麼讓她情緒激動。

也有網友指出，永順縣面對網上輿論發酵，在沉默4天後卻來個「乾坤大挪移」，把輿論攻勢都移到了李田田母親頭上。「永順縣把政務輿情轉化為家務事，避免了要解釋為什麼要調查李田田和限制李田田人身自由的問題」。

部分網友認為，既然李田田的病情已經趨緩，應該要讓她自由地發聲。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101223