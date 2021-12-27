異議教師李田田出院 維權律師指醫院人去樓空

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（中央社台北27日電）湖南教師李田田日前據稱因在網上發表異見而被官方強行關入精神病院並引發議論，維權律師謝陽昨天指自己前往探視卻受阻，該院已「人去樓空」。李田田昨晚則發文稱已出院，謝謝外界關心。

香港明報報導，謝陽26日稍早透過推特（Twitter）發文指，自己赴當地醫院探視，但進入院內的婦產科急救中心並未見到懷有身孕的李田田，已「人去樓空」。他又指自己嘗試到醫院辦公室了解卻受阻，一名自稱保安的女子指當天休假，沒有醫師和長官上班。

李田田26日晚間則透過微信公眾號發文指，自己剛從「醫院」出來，已回家並暫時安好，之後會「繼續去做更多有意義的事」。文章並未附上照片。

李田田是湖南湘西永順縣桃子溪小學教師。她日前曾發文聲援上海震旦職業學院教師宋庚一有關質疑南京大屠殺數字的言論，並因此被官方約談。據稱她19日透過藏在褲子裡的手機發簡訊求助，指自己被當地公安局強行送進永順精神病院。

相關作法引起外界質疑後，李田田的家屬曾澄清，指因她情緒反覆才送醫治療。湘西官方24日又發布通報指李田田是在縣府人員到場時「情緒失控並意圖採取過激行為」，而在家人勸說陪同下到精神病院就診。

官方當時也指，已針對此事成立工作組進行調查。（編輯：沈朋達/周慧盈）1101227