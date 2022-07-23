中國穩經濟政策一個接一個 學者：不宜貿然加碼

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（中央社記者吳柏緯上海23日電）為穩定受疫情與國際局勢影響的經濟，中國近幾個月不斷端出穩經濟政策，盼「藥到病除」。然而經濟學者建議，短期內政策不宜再貿然加碼，否則未來難以應對中長期的不確定因素。

中國經濟學者、上海財經大學校長劉元春近日接受中國媒體專訪時坦言，中國的經濟情勢雖然在第3季出現復甦的趨勢，然而第4季到明年第1季仍會面臨較大的壓力，由於預期在中期所面臨的「灰犀牛現象」可能會增多，因此不宜在短期內一下子就把穩定經濟的政策用完。

劉元春指出，短期而言中國經濟復甦沒有問題，在疫情結束之後，隨著社會、經濟運行秩序的常態化，會出現加速性的經濟復甦。此外，在第3季時部分政策應該會再加碼，不只是減費降稅，還有圍繞著汽車和基建等領域的投資。如果疫情持續穩定，第3季的經濟成長率可能可達6%至7%。

話鋒一轉，他提到目前經濟面對的挑戰可能落在中期，也就是今年第4季到明年第1季。

劉元春指，如果前置政策在第3季就全部用完，可能會導致第4季沒什麼政策可用，出現「政策懸崖」。另一方面，在接連發布各項經濟政策同時，也正在壓縮財政、貨幣政策的空間，使政策的實際影響力下降。

此外，他也提到，在推動大量的紓困政策之下，部分地方政府的財政可能在第3季末就會耗盡，第4季可能就會出現「有心無力」的局面。而且房地產市場低迷的情形也可能會延續到第4季。

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劉元春認為「短期不宜貿然地進行政策的疊加和加碼」，因為「一攬子穩經濟增長的政策」在5月23日才推出，5月底才開始布局，6月開始落實，7、8、9月才是真正見效的階段。

他提醒，未來還面臨很多風險，特別是中期面臨的「灰犀牛」現象可能會很多，因此不宜在短時間就把政策用完。如果用完，未來可調整的空間就很小，抵抗能力也會很低。「歐美用極度寬鬆來應對疫情，實際上帶來的後遺症比大家想像的要嚴峻，因此短期不易把雞蛋放到一個籃子裡面。」（編輯：周慧盈）1110723