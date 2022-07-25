避免中概股被美退市 北京擬推中企分類制

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（中央社台北25日電）中國擬針對在美國上市的中企推行分類制度，分類標準將依據企業所持數據的敏感程度做區分。這可能是北京方面為避免數百間中國企業被迫從美國退市的一個讓步。

英國金融時報（Financial Times）24日引述知情人士稱，推出分類制度的目的是為了要中國公司遵守美國規定，讓美國監管機構檢查這些企業的審計文件。

知情人士表示，在美國上市的中國公司將分成三類，分別為非敏感數據、敏感數據及秘密數據的企業。屬於秘密數據類的企業，將不得不退市。

屬於低風險數據的公司，可將審計文件提供給美國監管機構「美國上市公司會計監督委員會」（PCAOB），這些企業可能包含零售商與連鎖餐廳。

該計畫尚處在討論階段。美國稍早曾要求中國企業和他們的審計師提供詳細審計資料，否則這些公司得於2024年退市。

報導認為，這可能會引發中企大規模退市情況，顯示中美兩國經濟脫鉤的重大階段。

美國2020年底通過「外國公司問責法案」。這項法案要求中國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌上市。

路透社今年5月報導引述3名知情人士指出，美國證交會監管官員前往北京，與中方官員協商，尋求解決長期以來在美國上市的中國企業審計合規問題的爭議。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110725